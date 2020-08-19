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Aktüel Gazze'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi
Aktüel

Gazze'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:46:13 -
Gazze'de İsrail-BAE normalleşme anlaşması protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze'de çok sayıda kişi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile imzaladığı normalleşme anlaşmasını protesto etti.

Filistinli grupların çağrısı üzerine "Normalleşme ihanettir" sloganıyla düzenlenen yürüyüşe katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra normalleşmenin kınanması ve reddedilmesine yönelik dövizler taşıdı.

Gösteriye Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye ve Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis de katıldı.

Hayye, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin davasını tasfiye etmeye çalışan tüm projelerin karşısında öfkeyle durduklarını, Gazze'de ve Batı Şeria'daki tüm Filistinli grupların normalleşmeye karşı birleştiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Normalleşmecilere şunu söylüyoruz. Sevinmeyin...! Haklarımızı korumak için birlik oluruz. Filistin halkını dağınık bir halk zannetmeyin. Bizim halkımız topraklarında kökleşmiş bir halktır."

Ahmed Hillis de BAE-İsrail normalleşmesini kınadıklarını ve Filistin halkının kendisine kurulan komplolar karşısında birleştiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kim normalleşmeyi temize çıkarmaya çalışıyorsa o da suç ortağıdır. Filistin toprakları mukaddesattır ve öyle kalacaktır. Normalleşmenin hedefinde 'vatan' var. Hedef vatan olduğunda tüm farklılıklar bir kenara bırakılır. Fetih ve Hamas'ı bir araya getiren ayırandan daha fazlasıdır."

- BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta Twitter hesabından, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu, tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberinde de İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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