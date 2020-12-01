Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te caddeler boş kaldı

MALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'de sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Malatya'da kısıtlamanın başlamasıyla yoğun olan cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde kısıtlama kapsamında denetim yaptı.

Belediyenin temizlik ekipleri yağmur altında caddelerde temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi.

- Gaziantep

Gaziantep'te, kentin işlek cadde, sokak ve meydanlarının boş kaldığı görüldü.

Görevliler ve ilgili genelgeyle istisna kapsamında tutulanlar haricinde kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği azaldı.

- Kilis

Kilis'te de salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddelerde araç ve insan yoğunluğu sona erdi.

Kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, denetim yaptı.

İş yerleri saat 21.00 itibarıyla kapanırken lokanta ve restoranlar paket servisi yapıyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla caddeler, parklar ve sokaklarda sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kısıtlama kapsamında ana caddelerde ve kentin birçok bölgesinde kısıtlamaya yönelik denetim yaptı.

Ekipler, anonslarla iş yeri sahiplerini ve vatandaşları kısıtlamaya ilişkin uyardı.

- Adıyaman

Adıyaman'da da kent merkezi sessizliğe büründü.

Atatürk Bulvarı, Sümer Meydanı ve Saat Kulesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetim yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiği son derece azaldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta saatlerin 21.00’i göstermesiyle kentte sessizlik hakim oldu.

Polisler, kısıtlama kapsamında kentin işlek cadde ve sokaklarında denetim yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiğinin son derece azaldığı görüldü.