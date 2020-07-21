Filistinli aile, salgın tehlikesinden korunmak için kayalık bir tepeyi alternatif tatil alanına dönüştürdü

RAMALLAH (AA) - KAYS EBU SEMRA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artış gösterdiği Filistin'de bir aile, hastalıktan korunmak ve salgın endişesi olmadan rahat bir nefes alabilmek için kayalıklardan oluşan tepeyi adeta bir tatil yerine dönüştürdü.

Ramallah kentinin Bilayn beldesinde yaşayan Muhammed el-Hatib ve kardeşleri, salgından korunmak için evde geçirdikleri günlerin ardından rahatlayacakları, aynı zamanda da hastalığın bulaşma tehlikesinden uzakta alternatif bir yaşam peşine düştü.

Hatib kardeşler, Ramallah'ın batısında dağ yamaçlarına ve ormanlıklara bakan bir tepede kayalıkları kazarak derin bir alan oluşturdu ve burayı daha sonra suyla doldurdu.

Adeta doğal bir göleti andıran bu havuz, Hatib ve ailesi için dört duvar arasında geçen karantina günlerinin ardından sıcak yaz ayları için ferahlatıcı bir sığınak oldu.

Avukatlık yapan ve İsrail'in Yahudi yerleşim birimleriyle mücadele konusunda da faaliyet gösteren Hatib, karantina günlerinde daha çok doğada toprakla uğraşma zamanı bulduklarını, yaşadıkları bölgeyi ağaçlandırdıklarını söyledi.

Daha sonra sürekli evde vakit geçirmek zorunda kalan çocukları için eğlenebilecekleri bir alan oluşturmayı düşündüklerini dile getiren Hatib, sadece kendi ailelerinin girebileceği bir havuz yapmaya karar verdiklerini anlattı.

- "Çocuklar virüsten uzakta güzel vakit geçiriyor"

Kardeşleriyle 3 ay süren bir çalışmanın ardından tepede büyük bir havuz yapmayı başardıklarını belirten Hatib, havuzun üst tarafına da bir çadır kurduklarını ve tüm günlerini tepede geçirdiklerini ifade etti.

"Çocuklar burada virüs tehlikesi olmadan çok güzel vakit geçiriyor, eğleniyor." diyen Hatib, havuzu 90 metrekarelik bir alana kurduklarını ve içine 110 metreküp su koyduklarını kaydetti.

Havuzun her yaşa uygun olduğunu, 80 santimetreden başlayan derinliğinin 180 santimetreye varabildiğini aktaran Hatib, her türlü güvenlik önleminin alındığını ve dezenfekte işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Havuza atlamaya hazırlanan Hatib'in 11 yaşındaki kızı Saba el-Hatib de "Burada harika vakit geçiriyoruz. Aylarca evden çıkamadık. Televizyon izleyip, cep telefonuyla oyun oynuyorduk sadece. Şimdi ise burada yüzerken spor da yapmış oluyoruz. Havuz çok güzel." diye konuştu.

Havuzun bulunduğu tepe, zeytin bahçeleri ve ormanların bulunduğu bir manzaraya bakıyor. Bu manzaranın bir kısmında ise İsrail'in inşa ettiği Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimlerini görmek, Filistinli ailenin zaman zaman tadını kaçırıyor.

Ramallah dahil Batı Şeria'nın bazı kentlerinde 3 Temmuz'dan bu yana karantina uygulanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 62, vaka sayısının 8 bin 916, iyileşenlerin sayısının da 1921 olduğunu açıklamıştı.