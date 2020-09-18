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Aktüel Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı
Aktüel

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 17:04:44 -
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 44 bini aştı

KUDÜS (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 286’ya, vaka sayısı da 44 bin 37’ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi ve Doğu Kudüs’ten birer kişi, 7 kişi de Batı Şeria'dan olmak üzere Kovid-19 teşhisi konulan 9 hastanın daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 286'ya yükseldiği belirtildi.

Doğu Kudüs dahil İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında 692 kişide daha virüs tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece toplam vaka sayısının 44 bin 37 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 30 bin 942 kişinin iyileştiği vurgulanırken, ülkenin tamamındaki vaka sayılarında hızlı bir artış gözlendiğine işaret edildi.

- Filistin'de ikinci dalga

Kovid-19 salgınında ilk dalganın nisan ayında yaşandığı Filistin'de, ikinci dalga daha sert geçiyor.

İlk dalgada tespit edilen en yüksek günlük vaka 39 olurken, bu sayı ikinci dalgada 1000'e yaklaştı.

Ülkede mayıs ayında 43'e kadar düşen aktif vaka sayısı da son günlerdeki artışla 44 bini aştı.

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