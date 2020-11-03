Erbil Uluslararası Maarif Okulu, online eğitime başarıyla devam ediyor

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle okulların bir ay tatil edilmesinin ardından, Irak'ta önde gelen okullar arasında sayılan Erbil kentindeki "Erbil Uluslararası Maarif Okulu", geçen sene başladığı uzaktan eğitimi 2020-2021 eğitim-öğretim sezonunda da başarıyla sürdürüyor.



AA muhabirine konuşan Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdürü İdris Karaaslan, okul olarak hem yüz yüze hem de online eğitim vermeye tamamen hazır olduklarını, şu anda hükümetin verdiği karar doğrultusunda tüm kademelerde tamamen online eğitim sistemine geçtiklerini belirtti.



11 Ekim'den itibaren anaokulu, 1 ve 2. sınıflar olmak üzere yüz yüze eğitime başladıklarını kaydeden Karaaslan, hükümetin aldığı yeni bir kararla bütün sınıflarda online eğitime geçildiğini dile getirdi.



Karaaslan, "Erbil'de internet altyapısı yeterli. Okulumuzda da kaliteli bir internet var. Bu konuda da bir sıkıntı çekmiyoruz. Bu konuyla ilgili, anaokulundan ilkokula ve liseye kadar bütün kademelerde bir sıkıntıyla karşılaşmadık." dedi.



Devlet okullarındaki öğrencilerin yetersiz teknik imkanlar nedeniyle özel okullardaki öğrenciler gibi online eğitim alma şanslarının olmadığına işaret eden Karaaslan, Maarif Okulu'ndaki imkanların diğer okullarda olmadığını, sadece özel okullarda bulunduğunu ifade etti.



Karaaslan, Maarif Okulunun online eğitimde sunduğu imkanları şu şekilde anlattı:



“Hem blackboard dediğimiz bir sistem kullanıyoruz ve bunun üzerinden online eğitim yapıyoruz hem de öğrencilerimize yine managebac adlı bir programdan ödevlerini veriyoruz, sınavlarını yapıyoruz. Diğer okullarda bu imkan şu anda yok. Telafi konusunda, normalde online eğitim yaparken bu derslerimiz de kayıt altına alınıyor. Daha sonra öğrencilerimiz isterse, bu kayıtlı videoları tekrar edebiliyor."



Online eğitim derslerinin 40'ar dakikadan oluştuğunu ve günlük 7 saat ile 8 saat arasında değiştiğini aktaran Karaaslan, yüz yüze eğitimde sunulan derslerin online olarak da devam ettiğini vurguladı.



Karaaslan, tüm öğrencilerinin teknik altyapıları ve bilgisayarlarının olduğunu hatırlatarak, bu konuyla ilgili hiçbir veliden bir şikayet almadıklarını kaydetti.



- Öğrenciler, aileler ve öğretmenler online eğitimin başarısından memnun



Erbil Uluslararası Maarif Okulu Müdür Yardımcısı Talât Yasin de online eğitim sistemine bütün öğrencileri dahil ederek eğitimlerinin devam etmesini sağladıklarını söyledi.



Yasin, "Bütün öğrencilerimiz bulundukları yerden ya da evlerinden öğrenimlerine devam ediyor. Tabii yüz yüze eğitim her zaman için fark ediyor. Buna rağmen biz başarılı bir şekilde bu işin üstesinden geldik. Sonuç olarak hem öğrenciler ve aileler hem de öğretmenler bu sistemin başarılı bir biçimde yürümesinden çok memnun." diye konuştu.

- IKBY'de Kovid-19 dolayısıyla eğitime bir ay ara verildi

IKBY Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hevezi, 1 Kasım'daki Kovid-19 ile Mücadele Komisyonu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, okulların 1 Aralık'a kadar tatil edildiğini belirtmişti.



Hevezi, eğitime verilen bir aylık aranın tüm devlet ve özel okulları kapsadığını ifade etmişti.



Daha önce alınan bir karara göre, IKBY'de yüz yüze eğitime sadece 1, 2 ve 12. sınıflarda devam edileceği, diğer sınıflar için ise online eğitim verileceği kaydedilmişti.