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Aktüel Endonezya’da emektar "Boeing 737" tipi uçaktan yapılan restoran ilgi görüyor
Aktüel

Endonezya’da emektar "Boeing 737" tipi uçaktan yapılan restoran ilgi görüyor

Çalışanların hostes ve pilot kıyafetiyle servis yaptığı uçak restoranda, müşterilere ayrıca kokpitte hatıra fotoğrafı çekme imkanı sunuluyor - Müşterilerden Dea Rezanti: - "Restoran uçak konsepti ilgi çekici, gerçek bir uçaktaymış gibi yemek yeme hissi deneyimliyorsunuz"

Yeniakit Publisher
2020-09-19 11:05:47 -
Endonezya’da emektar "Boeing 737" tipi uçaktan yapılan restoran ilgi görüyor

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezya’da Lion Havayolları bünyesinde bir zamanlar yolcu uçağı olarak kullanılan "Boeing 737" tipi uçaktan yapılan restoran büyük ilgi görüyor.

Ülkenin birçok bölgesinde özel biftek menüsüyle ünlü "Steak 21" adlı zincir restoran, müşterilerini artırmak ve reklam yapmak amacıyla 2017 yılında uçuş ömrünü dolduran "Boeing 737" tipi uçağı restorana dönüştürdü.

Orijinali bozulmadan Bekasi kentindeki bir alışveriş merkezinin park alanına kurulan ve sadece koltuk döşemeleri değiştirilen restoran uçak, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de kentteki uğrak mekanları arasında yer alıyor.

Restoran Müdürü Mamba Usul Hikmatullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçak restoranın, farklı bir konseptte yemek yemek isteyenler için ilginç bir seçenek olduğunu belirterek müşterilerin uçak restoran hizmetinden memnun olduğunu ifade etti.

Uçak seyahatlerinde olduğu gibi hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Hikmatullah, ''Müşterilerimiz ihtiyaçları için hostes çağırma düğmesini kullanabiliyor. Çalışanlarımız, hostes ve pilot kıyafetiyle servis yapıyor. Dileyen müşterilerimize de yemek sonunda kokpitte hatıra fotoğrafı çekme imkanı sunuyoruz.'' diye konuştu.

Yaklaşık 3,5 yıldır faaliyette bulunduklarını ve kapasitelerinin 87 kişi olduğunu söyleyen Hikmatullah, özel beslenip yetiştirilen sığır etlerinden pişirdikleri bifteklerin de ayrıca ilgi odağı olduğunu dile getirdi.

- Salgın nedeniyle müşteri kapasitesi düşürüldü

Hikmatullah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müşteri kapasitesini 40’a kadar düşürdüklerini ve şu an için genel olarak rezervasyon usulüyle çalıştıklarını belirterek sağlık protokolleri nedeniyle çalışma saatlerini ve personel sayısını azalttıklarını anlattı.

Müşterilerden 23 yaşındaki Dea Rezanti, farklı bir konsept olduğu için burayı tercih ettiğini ve hizmetten memnun kaldığını dile getirerek, "Restoran uçak konsepti ilgi çekici, gerçek bir uçaktaymış gibi yemek yeme hissini tecrübe ediyorsunuz." dedi.

Reza Fitriana da kabinin orijinal halinin korunmasının yanı sıra yemek servisinin hostes ve pilot kıyafetli çalışanlarca yapılmasının hoşuna gittiğini söyledi.


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