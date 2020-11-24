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Aktüel Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı
Aktüel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

Hakkari'den 10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı için gelen anne Necmiye Aybar: - "Kızım teslim ol. 10 yıldır tişörtünü yıkamadım, saklıyorum. Senin kokunu alıyorum ondan"

Yeniakit Publisher
2020-11-24 11:24:21 -
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 449'uncu gününde devam ediyor.

Hakkari'den 10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Zilan için gelen anne Necmiye Aybar da oturma eylemine dahil oldu.

Aybar, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada, 10 yıldır kızından haber alamadıklarını söyledi.

Diyarbakır annelerinin eylemini televizyonda gördükten sonra eyleme katılmaya karar verdiklerini ifade eden Aybar, kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

"10 senedir arıyorum, bulamıyorum. Ameliyat oldum. Baban rahatsız. Dünyadaki acım sensin. Baban ölmeden seni görmek istiyor. Baban seni çok merak ediyor. Senin fotoğrafını duvara asmış, ona bakarak teselli buluyor. Kardeşlerin seni merak ediyor. Beni ara." diyen Aybar, acılarının büyük olduğunu belirtti.

Kızına seslenen Aybar, "Kızım teslim ol. 10 yıldır tişörtünü yıkamadım, saklıyorum. Senin kokunu alıyorum ondan." sözlerine yer verdi.




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