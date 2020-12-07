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Aktüel Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
Aktüel

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Fatma Akkuş: - "Çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildi"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 14:37:08 -
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 462'nci gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

Çocuğunu almadan eylemini sonlandırmayacağını ifade eden Akkuş, "Çocuklarımız HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildi. 9 ve 14 yaş aralığındaki çocuklar, bir aracı olmadan tek başına gidemezler. Kızım tek başına ilçeyi gezemiyordu. Yani kızım onlar aracılığıyla götürüldü. Onlar kızımı götürdü, onlar getirsin." diye konuştu.

Çocuğuna teslim olması için seslenen anne Akkuş, "Orası sizin yeriniz değil. Bir etrafınıza bakın kimlere çalışıyorsunuz, kime karşı silah kullanıyorsunuz. Songül kızım neredeysen kaçın gelin. Türk bayrağının altında doğmuşuz, bu bayrağın altında öleceğiz." dedi.

İstanbul'dan 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Tuncay için oturma eylemi yapan Şevket Bingöl de çocuğunu HDP ve PKK'dan istediğini dile getirdi.

HDP'nin çocuklarını dağa götürdüğünü belirten Bingöl, HDP'den kendilerine bu zamana dek açıklama yapılmadığını söyledi.

"Onlarda (HDP) vicdan varsa gelsinler burada bize bir açıklama yapsınlar. Benim çocuğum buradan götürüldü, Ankara'dan gitmedi." diyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Beni Ankara'ya davet ediyor. Benim Ankara'da ne işim var? HDP milletvekilleri gelsin burada bize bir açıklama yapsın. 14 yaşındaki çocuğumun kalemini kırdılar. Kendi çocukları nerede? Onların çocukları ABD ve Avrupa'da okuyor. Gelip bize burada bir açıklama yapmıyorlar çünkü o cesaretleri yok."

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