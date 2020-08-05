Daikin dünyanın en yenilikçi ilk 100 kuruluşundan biri seçildi

İSTANBUL (AA) - İklimlendirme sektörünün inovatif şirketi Daikin, Merkezi ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Clarivate Analytics’in 2011 yılından beri dünyanın en yenilikçi şirketlerini ödüllendirdiği Derwent Top 100 Global Innovators (Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi Şirket) sıralamasına 6’ıncı kez üst üste listeye girerek büyük bir başarıya imza attı.

Daikin'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi 100 yenilikçi şirketini belirlemek üzere patent verilerini analiz eden Clarivate Analytics, 9 yıldır bu şirketleri belirleyerek ödüllendiriyor. Daikin bu listeye toplamda 7 kez, peş peşe 6’ncı kez girmiş oldu.

Clarivate Analytics, sahip olduğu geniş tescilli patent verisini kullanarak, fikri mülkiyet trendlerini analiz ediyor ve son derece prestijli bir sıralama olan "Derwent İlk 100 Küresel Yenilikçi" listesini belirliyor. Bu sıralamayı yapmak için de dünyanın her yerinden şirketleri ve araştırma enstitülerini değerlendiriyor.

Değerlendirme "hacim", "başarı", "küreselleşme" ve "etki" olarak belirlenen 4 kriter üzerinden gerçekleşiyor. Son 5 yılda tescil edilen patent sayısı "hacim"; incelemeden sonraki patent tescil yüzdesi "başarı"; dünyanın en büyük 4 pazarı olan Çin, Avrupa, Japonya ve ABD’deki uygulamaların yüzdesi "küreselleşme" ve diğer şirketlerin bu patenleri ne sıklıkta alıntıladığı ise "etki" kriterini tanımlıyor.

Daikin, küresel boyutta ticari faaliyetleri olan bir iklimlendirme üreticisi olarak, sahip olduğu patentleri etkili şekilde kullanabileceği iş stratejisini teşvik eden bir misyonla hizmet veriyor.

Daikin, 2011 yılında gelişmekte olan ülkelere R-32 kullanan iklimlendirme ekipmanına ilişkin 93 patente serbest erişim vererek bu alandaki iyi niyetini göstermişti.

R-32, yaygın olarak kullanılan diğer soğutucu akışkanların 3’te 1’i oranında bir küresel ısınma potansiyeline sahip bir soğutucu akışkan olarak biliyor. Bu özelliği ile küresel ısınma etkisini azaltmada etkili olduğu düşünülüyor.

Daikin, 2015 yılında bu teknolojiye tüm ülkelerin yararlanabileceği şekilde ücretsiz patent erişimi sağlayarak, küresel ısınma problemine kendi ekseninden bir çare sundu.

Şirket 2019 yılında mevcut patentlerine R-32 soğutucu akışkanı kullanan klimaların üretim ve satışıyla ilgili yaklaşık 180 patent daha ekleyerek sözleşmeler de dahil olmak üzere onay öncesi işlemleri ortadan kaldırdı. Şirket, tüm dünyada, yüksek enerji verimliliğine sahip düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) geçişi hızlandırarak, ticari büyüme ile çevresel ve sosyal katkısını dengelemeyi ve aynı zamanda tüm endüstri için sağlıklı bir büyümeyi sürdürmeyi amaçlıyor.

Daikin, topluma yeni değerler sunan yaratıcı inovasyon ve AR-GE faaliyetleri üzerinde çalışmaya, bunları destekleyen fikri mülkiyet faaliyetlerini daha da güçlendirmeye devam edecek.