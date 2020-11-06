Cezayir'de Kovid-19 nedeniyle ara verilen cuma namazları yeniden kılınmaya başlandı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapatılan camilerin çoğunun yeniden ibadete açılmasıyla yaklaşık 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Hazreti Muhammed’in doğumunun yıl dönümü vesilesiyle 28 Ekim'de ibadet alanı açılan, Haremi Şerif ve Mescidi Nebevi'den (Haremeyn-i Şerifeyn) sonra dünyanın en büyük üçüncü camisi olan Cezayir Ulu Camii'nde ilk cuma namazı kılındı.

Cuma namazında Cezayir Diyanet İşleri Bakanı Yusuf Bilmehdi ve Cezayir Yüksek İslam Konseyi Başkanı Ebu Abdullah Gulamullah da hazır bulundu.



Cemaatin dezenfektan kullandığı, maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.



- "Cezayirliler üç bayramı bir arada yaşıyor"

Namazın ardından açıklamalarda bulunan Cezayir Diyanet İşleri Bakanı Bilmehdi, Cezayirlilerin cuma günü olması, cemaatin camilere dönmesi ve Ulu Cami'nin açılması olmak üzere üç bayramı bir arada yaşadığını belirtti.



Bilmehdi, camide bugün yaklaşık 10 bin kişinin cuma namazı kıldığını kaydetti.

AA muhabirine konuşan Tibaze kentinden Semir, uzun süredir sabırsızlıkla özellikle bu camide cuma namazı kılmayı beklediklerini söyledi.

Cuma namazı için Ulu Cami'ye gelen Ahmed de burada namaz kılmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim için rüya gerçek oldu, bu ülkemiz için şehit düşenlerin rüyası." dedi.

Reşid Hamudin de cuma namazı kılmayı çok özlediklerini ifade etti. Hamudin, "Cuma namazını kılamadığımız için üzülüyorduk. Bugün Cezayirliler için bir bayramdır." diye konuştu.

Yapımına 2012'de başlanan Cezayir Ulu Camii'nin, turizm ve ilim merkezi olması bekleniyor.



Başkent Cezayir'in Muhammediye semtinde 200 bin metrekarelik bir alanda yer alan caminin minareleri 265 metre yükseliğe sahip.

Cezayir'de 17 Mart'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında camiler kapatılarak, cuma ve vakit namazlarının cemaatle kılınmasına ara verilmişti.



Ülkede ağustos ayında sosyal mesafeye uyulması şartıyla camiler, cuma namazı dışında tüm namazlar için açılmıştı.



