Bahreyn Parlamentosu, hükümete İsrail'le varılan anlaşma için istişare çağrısında bulundu

MANAMA (AA) - Bahreyn Parlamentosu, hükümete İsrail ile varılan ilişkileri normalleştirme anlaşmasına dair yasama makamıyla istişare etme çağrısında bulundu.

Şura ve Temsilciler Meclisi tarafından temsil edilen Bahreyn Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile yapılan normalleşme anlaşmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

İsrail- Bahreyn arasında varılan anlaşmanın "bölgenin çıkarına olduğu" savunulan açıklamada, "Şura ve Temsilciler Meclisi olarak, hükümet tarafından normalleşme bağlamında atılacak tüm adımlara dair yasama makamıyla istişare yapılması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de dün İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.



