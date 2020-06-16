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Aktüel

Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 09:10:06 -
Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı

BAĞDAT (AA) - Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına 3 Katyuşa füzesinin atıldığı bildirildi.

Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, gece yarısı Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınına 3 adet Katyuşa füzesi düştü.

Saldırıda herhangi bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin füzelerin atıldığı yeri tespit ettiği aktarılırken, saldırının kim tarafından yapıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Bağdat Havalimanı yakınlarına 1 hafta önce de füzeyle saldırı düzenlenmişti.

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