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Aktüel BAE'de Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

BAE'de Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:36:57 -
BAE'de Kovid-19 kaynaklı günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1007 kişide virüs tespit edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir günde en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülkede 1007 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle, salgının başladığı günden bu yana en yüksek vaka sayısına ulaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 1 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 521 kişinin de sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Böylece, toplam vaka sayısının 78 bin 849'a, iyileşen hasta sayısının 68 bin 983'e yükseldiği bilgisine yer verilen açıklamada, can kaybının 399 olduğu aktarıldı.

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