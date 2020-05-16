Avrupa şampiyonu güreşçi, olimpiyatların ertelenmesini fırsata çevirmek istiyor

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - 2020 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan tek Türk sporcu olan Süleyman Karadeniz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı amaçlıyor.



İtalya'nın başkenti Roma'da bu yıl şubat ayında düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 92 kiloda kürsünün zirvesinde yer alarak kariyerinin en önemli başarısına imza atan Süleyman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Roma'daki organizasyonda şampiyonluk yaşayan tek Türk güreşçi olan 25 yaşındaki Süleyman, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina sürecinin sporu da etkilediğini belirterek, "Daha önce takım arkadaşlarımla antrenman yaparken şu an ferdi bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum. Kendi başıma yaptığınız antrenman sınırlı oluyor. Takım arkadaşlarımla yaptığım antrenman daha verimli, uzun, eğlenceli geçiyordu. O yüzden az da olsa performans düşüklüğü olabilir. Bunu da 2-3 haftalık kamp süreciyle atlatabileceğime inanıyorum." diye konuştu.



Bu süre zarfında genelde evde kaldığını dile getiren milli güreşçi, spor dışında kitap okuduğunu ve film izlediğini anlattı.





- Olimpik sıklete geçiş yaptı







Son Avrupa Şampiyonası'nda 92 kiloda Türkiye'ye altın madalya kazandırdığını hatırlatan Süleyman, olimpik sıklete geçiş yaptığını söyledi.



Süleyman, serbest stil 92 kilonun olimpik olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Bu başarıdan sonra milli takım hocalarımızla istişareler yaparak kilo değişikliğinde bulunduk. 92 kilo olimpik sıklet olmadığı için bir üst kiloya çıktım. 97 kiloda olimpiyat vizelerinde yarışacağım. Kota alıp Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum. Bunun için aralıksız antrenmanlarıma bireysel olarak devam ediyorum. Ülkemi Tokyo Olimpiyatları'nda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndaki başarımı devam ettirmeyi hedefliyorum. Avrupa ve dünya şampiyonlukları yaşamak istiyorum."



Olimpiyatların salgın nedeniyle bir yıl ertelenmesini sıklet değiştirdiği için avantaj olarak gören Süleyman, "Tokyo Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Olimpiyatların ertlenmesi benim için bir fırsat. Çünkü sıklet değiştirdiğim için güç, kondisyon yönünden biraz daha kendimi geliştirip hazır bir şekilde olimpiyatlara katılmak istiyorum. Zaman kazanmış oldum. Bu uzun zamanı güzel bir şekilde değerlendirip kendimi yüksek bir performansla orada görmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.





- "Güreş, Türk sporunun lokomotifi olmaya devam edecek"





Süleyman Karadeniz, 2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'nin elde ettiği 8 madalyanın 5'ini milli güreşçilerin kazandığına işaret ederek, "Rio'da elde edilen büyük başarının Tokyo'da artarak devam edeceğini düşünüyorum. Güreşin, Türk sporunun lokomotif branşı olmaya devam edeceğine inanıyorum."

Milli sporcu, olimpiyat şampiyonu güreşçi Taha Akgül'ü örnek aldığını sözlerine ekledi.