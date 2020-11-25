Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

ANKARA (AA) - Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1202 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 422 bin 915'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 31 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 215'e, iyileşenlerin sayısı da 386 bin 955'e yükseldi.

Filipinler yönetimi, gelecek yıl 60 milyon Filipinliye Kovid-19 aşısı yapmayı hedeflediğini duyurmuştu.

- Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 190'a yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 79 kişi iyileşti.

- Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 156 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 454 bin 146'ya çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 487'ye yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

- Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 85 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 bin 867'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, Hong Kong'da bugüne dek 108 kişi virüs nedeniyle öldü, virüse yakalanan 5 bin 295 kişi sağlığına kavuştu.

- Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 926'ya çıktığı ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 780 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

- Güney Kore

Güney Kore'de askere alınan 55 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Yonhap haber ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yeoncheon'daki bir askeri eğitim kampında 55 askerin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, askerlerin kampa girerken test sonuçlarının negatif olduğu, ancak semptom gösteren askerlere tekrar yapılan testlerin sonucunun ise pozitif çıktığı kaydedildi.



