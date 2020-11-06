  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:38:26 -
Arnavutköy'de evde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Mahallesi Algül Sokak'taki bir binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Komşuların evde mahsur kalanların olduğunu ifade etmesi üzerine eve giren itfaiye ekipleri, içeride kimsenin olmadığını belirledi.

Yangının şüpheli olduğu üzerinde duran ekipler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşı evde inceleme yaptı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi
Gündem

Canlı yayında hakaretler havada uçuştu! Hande Fırat reyting için yayını kesmedi

CNN Türk'te Zafer Şahin ve Razi Canikligil canlı yayında kavgaya tutuştu. Canikligil, Şahin'e ağır hakaret etmesine rağmen program sunucusu ..
'Mucize İsmail'in başına gelen Elif ve Ayda'nın başına gelmesin!
Yaşam

'Mucize İsmail'in başına gelen Elif ve Ayda'nın başına gelmesin!

İzmir depreminde Elif ve Ayda'ya yapılan yardımlar, 1999 depreminde 7 günün sonunda kurtarma ekipleri tarafından enkazdan çıkarılan ve kamuo..
Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı
Dünya

Bazı sokaklarında Türkçe isim taşıyan ülkeden onay! Sıvılaştırılmış doğal gaz gemisi Türkiye’ye ulaştı

Onaylanarak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz LNG gemisi Türkiye'ye ulaştı.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay