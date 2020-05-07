Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 483, Mısır'da 482'ye yükselirken, Fas, Irak ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, yaptığı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 483'e çıktığını ifade etti.

Fevrar, ülkede 185 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini belirterek, toplam vaka sayısının 5 bin 182'ye ulaştığını duyurdu.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 482'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkede 393 yeni vaka tespit edildiği ve toplam Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 981'e çıktığı kaydedildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 43 Kovid-19 vakasının daha tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 5 bin 548'e ulaştığını açıkladı.

Elyubi, ülkede 2 bin 179 kişinin ise tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 63 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 2 bin 543'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 1626 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisine yer verildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 11 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 484'e ulaştığını açıkladı.

Cabir, taburcu edilen hasta sayısının ise 381'e ulaştığını kaydetti.