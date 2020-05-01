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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-01 21:32:23 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artmaya devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 453, Mısır'da 406, Fas'ta 171, Irak'ta ise 94'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 453 olduğunu belirtti.

Fevrar, 148 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 4 bin 156'ya yükseldiğini, iyileşen sayısının da 1821 olduğunu ifade etti.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 14 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 406'ya yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 358 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5 bin 895'e çıktığı aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 171'e yükseldiğini belirtti.

Elyubi, ayrıca 146 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 569'a çıktığını bunlardan 1083'ünün sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası bir kişinin hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı vefat sayısının 94'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, 68 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 153 olduğu, 1414 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve vaka sayısının 3 bin 169'a çıktığı ifade edildi.

Açıklamada toplam iyileşen sayısının ise 1533 olduğu belirtildi.

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