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Aktüel Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Aktüel

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 17:22:32 -
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Filistin'de 6, Kuveyt'te 1 kişi hayatını kaybederken, Katar'da 236 vaka tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülke genelinde 6 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve 650 vaka tespit edildiğini, 191 kişinin de sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle Doğu Kudüs dahil olmak üzere İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 238'e, vaka sayısı 38 bin 516'ya ulaşırken, 26 bin 882 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Bakanlık, Gazze'de ise son 24 saatte 2 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve 88 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

Salgının başladığı mart ayından bu yana Gazze'deki toplam vaka sayısının 1719'a, can kaybının 13'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 156 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 736 kişide virüs tespit edildiği duyuruldu.

Ülkede toplam can kaybının 558'e, vaka sayısının ise 94 bin 211'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının da 84 bin 401 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 236 kişinin enfekte olduğu 276 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 121 bin 523'e ve iyileşen hasta sayısının 118 bin 475'e çıktığı kaydedilirken, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 205 olduğu hatırlatıldı.

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