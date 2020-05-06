Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 182, Kuveyt'te 42, Yemen'de 5'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 182'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 163 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 382'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ana kadar 1969 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 2 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve 485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle ülke genelindeki can kaybının 42'ye, vaka sayısının 6 bin 289'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 219 kişinin de iyileştiği belirtildi.

- Yemen

Yemen'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilerinden alınan bilgiye göre ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde ilk kez kırklı yaşlarda 1 erkek, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son verilerle ülkedeki toplam can kaybı 5'e yükselirken, 22 olan vaka sayısında ise artış yaşanmadı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasında 830 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 17 bin 972'ye yükseldiği duyuruldu.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, 2 bin 70 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 903 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 888 kişinin de sağlığına kavuştuğunu belirtti.

- Lübnan

Lübnan'da ise Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerden 9'unun daha pozitif çıktığını ifade etti.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 750 olduğu, iyileşen kişi sayısının 213 olduğu aktarıldı.