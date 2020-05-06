Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
Can kaybı Fas'ta 182'ye, Kuveyt'te 42'ye, Yemen'de 5'e yükseldi - Vaka sayısı Katar'da 17 bin 972, Umman'da 2 bin 903 ve Lübnan'da 750'ye ulaştı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 182, Kuveyt'te 42, Yemen'de 5'e yükseldi.
Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 182'ye yükseldiği belirtildi.
Açıklamada, 163 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 382'ye ulaştığı aktarıldı.
Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ana kadar 1969 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 2 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve 485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.
Son verilerle ülke genelindeki can kaybının 42'ye, vaka sayısının 6 bin 289'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 219 kişinin de iyileştiği belirtildi.
- Yemen
Yemen'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilerinden alınan bilgiye göre ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde ilk kez kırklı yaşlarda 1 erkek, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Son verilerle ülkedeki toplam can kaybı 5'e yükselirken, 22 olan vaka sayısında ise artış yaşanmadı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasında 830 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 17 bin 972'ye yükseldiği duyuruldu.
Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, 2 bin 70 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.
- Umman
Umman Sağlık Bakanlığı, 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 903 olduğunu açıkladı.
Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 888 kişinin de sağlığına kavuştuğunu belirtti.
- Lübnan
Lübnan'da ise Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerden 9'unun daha pozitif çıktığını ifade etti.
Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 750 olduğu, iyileşen kişi sayısının 213 olduğu aktarıldı.