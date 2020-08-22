Arap ülkeleri Libya'daki ateşkesten memnun

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tunus ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Temsilciler Meclisi (Tobruk) Başkanı Akile Salih tarafından duyurulan ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da ulusal çıkarları her şeyin üzerinde tutan, halkın güvenlik ve istikrarını garanti eden kalıcı bir çözümün başlatılması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, taraflar arasındaki ateşkes kararından da memnuniyet duyulduğu kaydedildi.

- Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Libya'da tüm tarafların ateşkese uyması, siyasi çözüm yolundaki çabaların artması ve petrol sahalarına yönelik ambargonun kaldırılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Katar devleti bu açıklamayla, Libya'da siyasi çözüm ve Libyalıların haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunduğu devleti yeniden inşa çabalarına katkı sunabilmeyi ümit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Libya'da tarafların 2015 yılında imzaladığı Suheyrat Anlaşması'na destek verildiği belirtilen açıklamada, ülkedeki tüm grupların dahil edildiği kapsamlı bir siyasi uzlaşı çağrısı yapıldı.

- Kuveyt

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan yazılı açıklamasında ise Libya'daki ateşkesten memnuniyet duyulduğu belirtildi.

- Tunus

Tunus Dışişleri Bakanlığı da Libya'daki ateşkes kararından memnuniyet duyulduğunu belirterek, bu gelişmenin Libya'da kalıcı bir çözüme götürecek olumlu bir adım olduğunu vurguladı.

- Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, taraflara ateşkes kararına uymaları çağrısında bulunarak, karardan duyduğu memnuniyeti bildirdi.

- Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, Libya'daki çatışmayı sona erdirmenin tek yolunun, BM gözetiminde siyasi bir çözüm olduğunu savundu.

- İslam İşbirliği Teşkilatı

İslam İşbirliği Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada da ateşkes kararından memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya halkının çıkarlarını önceleyen kalıcı çözüm sunan, kapsamlı bir siyasi diyalog başlatmanın önemine vurgu yapıldı.

- Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

