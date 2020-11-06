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Aktüel Afgan-Türk Maarif Okulları 404 öğrenciye Türkiye bursu verecek
Aktüel

Afgan-Türk Maarif Okulları 404 öğrenciye Türkiye bursu verecek

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:33:56 -
Afgan-Türk Maarif Okulları 404 öğrenciye Türkiye bursu verecek

KABİL (AA) - Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Afgan-Türk Maarif Okullarında eğitim gören 404 Afgan öğrenciyi Türkiye'deki üniversitelere yerleştireceklerini söyledi.

Voyvot, başkent Kabil'de düzenlediği basın toplantısında, TMV olarak Afganistan'da ilk kez bu kadar fazla öğrenciye Türkiye'de eğitim imkanı sunulacağını belirtti. Bu öğrencilerin Türkiye'deki çeşitli üniversitelerde farklı bölümlerde ücretsiz eğitim göreceğini ifade eden Voyvot, önümüzdeki yıllarda bu bursların sayılarını arttırmayı düşündüklerini aktardı.

Voyvot, Afganistan'a ilk geldiklerinde Afgan halkına verdikleri sözleri yerine getirmeye devam edeceklerini vurguladı.

- MAGİS sınavı

TMV tarafından hazırlanan Maarife Giriş Sınavı'nın (MAGİS) Afganistan'ın en büyük ikinci öğrenci yerleştirme sınavı olduğunu dile getiren Voyvot, şeffaf bir şekilde yapılan bu sınav sonucu bu sene Afgan-Türk Maarif Okullarına 1050 yeni öğrenci alınacağının altını çizdi. Voyvot, ''Yeni alınacak öğrencilerden yaklaşık yarısına tam, yüzde 75 ve yüzde 50 burs imkanı tanınacak.'' dedi.

Afganistan'ın Maydan Vardak ve Helmand vilayetlerinde yeni okullar açılacağını bildiren Voyvot, böylece okul ve eğitim merkezi sayısının 26'ya çıkacağını aktardı. Voyvot, amaçlarının Afgan halkına en iyi ve kaliteli eğitim hizmeti sunmak olduğunun sözlerine ekledi.

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