ABD ve İngiltere, Libyalı tarafların ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını duyurdu

TRABLUS (AA) - ABD ve İngiltere, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in bugün duyurduğu ateşkes kararından memnuniyet duyduğunu açıkladı.



ABD'nin Libya Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, elçiliğin, "UNSMIL (Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu), Başbakan Serrac ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih’in, tüm Libyalılar için önemli adım sayılan açıklamalarını memnuniyetle karşıladığı" kaydedildi.



İngiliz yönetimi de ateşkes kararını "güçlü bir memnuniyetle karşıladığını" duyurdu.



İngiltere'nin Libya Büyükelçisi Nicholas Hopton, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İngiltere bu duyuruyu güçlü bir memnuniyetle karşılıyor. Libya halkı çok net: Libya krizine askeri bir çözüm yok. Şimdi tüm tarafların harekete geçmesi ve ateşkese bağlı kalması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.



UNSMIL Genel Sekreter Vekili Stephanie Williams, ateşkes kararına ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, "Libya'nın içinde olduğu bu zor zamanda en çok ihtiyaç duyduğu cesaret örneğini gösteren bu ateşkes çağrısını sıcak bir memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



- Libyalı tarafların ateşkes kararı

Başbakan Serrac, bugün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.



Petrol saha ve limanlarında üretimin yeniden başlaması gerektiğini vurgulayan Serrac, petrol gelirlerinin "Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) Merkez Bankası'ndaki özel hesabına yatırılmasını, Berlin Konferansı'ndan çıkan kararlar doğrultusunda kapsayıcı siyasi düzene ulaşana ve Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Libya Destek Misyonu'nun yardımlarıyla şeffaf ve iyi bir yönetim sağlanana kadar bu gelirlerde hiçbir tasarrufta bulunulmamasını" istedi.



Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.



