ŠKODA ENYAQ iV tasarımıyla Red Dot Ödülü’nü aldı

Sıra dışı ürün tasarımıyla prestijli Red Dot Ödülü’nün sahibi olan elektrikli SUV modeli, böylece uluslararası uzmanlardan oluşan jürinin de takdirini kazandı. ENYAQ iV, tasarım konusunda ŠKODA markasının ne kadar iddialı olduğunu bir diğer kanıtı olarak markaya şimdiye kadarki 16. Red Dot Ödülü’nü getirdi. Bu arada Yeni nesil FABIA, yarın dijital olarak gerçekleştirilecek dünya prömiyeri ile tanıtılacak.