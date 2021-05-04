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Otomotiv ŠKODA ENYAQ iV tasarımıyla Red Dot Ödülü’nü aldı
Otomotiv

ŠKODA ENYAQ iV tasarımıyla Red Dot Ödülü’nü aldı

ŠKODA’nın ilk yüzde 100 elektrikli SUV modeli ENYAQ iV, güçlü tasarımını Red Dot prömiyerinde aldığı ödülle birlikte taçlandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 13:31:00 -
ŠKODA ENYAQ iV tasarımıyla Red Dot Ödülü’nü aldı

Sıra dışı ürün tasarımıyla prestijli Red Dot Ödülü’nün sahibi olan elektrikli SUV modeli, böylece uluslararası uzmanlardan oluşan jürinin de takdirini kazandı. ENYAQ iV, tasarım konusunda ŠKODA markasının ne kadar iddialı olduğunu bir diğer kanıtı olarak markaya şimdiye kadarki 16. Red Dot Ödülü’nü getirdi. Bu arada Yeni nesil FABIA, yarın dijital olarak gerçekleştirilecek dünya prömiyeri ile tanıtılacak.

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