Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Camide yapılan çalışmalar hakkında konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, ''Kaymaz Çarşı camisi ve diğer camiler, çok eski tarihi özelikleri olan bir yer. Son yıllarda Kaymaz Çarşı Camisinde arkadaşımız Mehmet Gültekin imam hatip arkadaşımız, bir takım güzellikler el çalışmaları yaptı. Dışarıda çiçeklerimiz var ondan sonra spor apoletlerimiz var bu namaz surelerini namaz dualarını görsel alana getirmiş yazın yaz Kur'an kursları ve bunların çocuklara daha yardımcı daha kolay olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımız burada güzel çalışmalar yaptı bir çok ziyaretçi geliyor bir çok ziyaretçinin sizin ilgisini çektiği gibi diğer arkadaşlarımızın dikkatini çekiyor. Arkadaşımızın bu çalışmalarından dolayı biz Kaymaz halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.