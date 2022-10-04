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Yaşam
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Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

2022-10-04 20:56:23
Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine bağlı Kaymaz Mahallesi'nde bulunan cami, gençlerin vakit geçirmesi için birçok etkinliği içinde barındırıyor.

#1
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Asırlık camileriyle kültürel zenginliğe sahip Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi Kaymaz Mahallesi'nde bulunan Çarşı Camii, gençlik merkezi bulunan öğrenme alanı ve görselleriyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Sosyal alanlarla donatılan camii gençlere ve çocuklara manevi rehberlik yapıyor. Darttan kum torbasına gibi spor etkinliklerini de içinde barındıran camii imamı vatandaşların daha çok vakit geçirmesini sağlıyor.

#3
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Camide yapılan çalışmalar hakkında konuşan Eskişehir İl Müftü Yardımcısı Ziya Albayrak, ''Kaymaz Çarşı camisi ve diğer camiler, çok eski tarihi özelikleri olan bir yer. Son yıllarda Kaymaz Çarşı Camisinde arkadaşımız Mehmet Gültekin imam hatip arkadaşımız, bir takım güzellikler el çalışmaları yaptı. Dışarıda çiçeklerimiz var ondan sonra spor apoletlerimiz var bu namaz surelerini namaz dualarını görsel alana getirmiş yazın yaz Kur'an kursları ve bunların çocuklara daha yardımcı daha kolay olduğunu düşünüyorum. Arkadaşımız burada güzel çalışmalar yaptı bir çok ziyaretçi geliyor bir çok ziyaretçinin sizin ilgisini çektiği gibi diğer arkadaşlarımızın dikkatini çekiyor. Arkadaşımızın bu çalışmalarından dolayı biz Kaymaz halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

#4
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Çarşı Camii vekil imamı Emre Pusmaz ise yaptıkları çalışmalar hakkında şunları söyledi: ''Burada bulunmamızın sebebi arkadaşımız Mehmet Gültekin hocamızın yıllık izinde olması sebebi ile cuma namazı ve haftalık görevlendirmeye bakıyorum. Yaz Kur'an kurslarında olsun hocamızın elinden geldiği sürece arkamızda gördüğünüz güzel afişlerle öğrencileri rahat bir şekilde öğrenimini sağlayacak, hatta ve hatta öğrencilere daha güzel öğrenimlerini sağlayacak, fayda sağlayacak olarak düşündüğü bütün faaliyetleri, Mehmet hocamız elinden geldikçe halletmeye çalışıyor. Yine aynı şekilde cemaatimizin katkılarıyla Mehmet hocamızın katkılarıyla kışın yine aynı sıcak bir ortamda çocuklarımıza hafta sonları eğitimlerimiz devam ediyor. Okuma hayatlarında elimizden geldiği müddetçe yardımcı olmaya çalışıyoruz."

#5
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

50 yıldır aynı camiye geldiğini ifade eden camii cemaatinden Efrayim Yıldırımkaya, ''Kaymaz Çarşı Camii'nden 50 yıldır camiye geliyoruz 5 vakitte gelmeye gayret ediyoruz. Hocaya yardımcı oluyoruz. Para durumunda cemaatten para topluyoruz. Hocamız çok çalışkan. Bu çiçekler daha güzeldi sonbahar olduğundan soldu hocamızın çok güzel çalışması var" dedi.

#6
Foto - Ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor! Bu cami diğerlerinden çok farklı

Yine camii cemaatinden Ahmet kocaman, "Camimiz çok güzel bakımlı hocamız çok dikkat ediyor. Her şeyine çiçeğine halılarına temizliğine bakıyor. Fakat Kaymaz çok güzel bir yer eskiden her şeyimiz vardı şimdi sıfır koca bir sıfır" dedi.

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