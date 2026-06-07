İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek
Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ortaklığıyla hayata geçirmeye hazırlandığı "Yeşil Elektrik Koridoru" projesi, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'de geniş yankı uyandırdı. Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Bakü'de duyurduğu ve "TANAP'ın elektrik versiyonu" olarak nitelendirdiği bu tarihi hamleyle Ankara'nın Avrupa'nın enerji haritasında mutlak bir oyun kurucu haline geleceğini yazdı. Önümüzdeki 10 yıl içinde elektrik altyapısını modernize etmek için 30 milyar dolarlık dev bir yatırım bütçesi ayıran Türkiye, Azerbaycan'da üretilen yeşil enerjiyi kendi toprakları üzerinden geçirerek Bulgaristan sınırından tüm Avrupa pazarına servis etmeyi hedefliyor.