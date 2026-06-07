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İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek
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İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

Türkiye'nin Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ortaklığıyla hayata geçirmeye hazırlandığı "Yeşil Elektrik Koridoru" projesi, İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv'de geniş yankı uyandırdı. Gazete, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Bakü'de duyurduğu ve "TANAP'ın elektrik versiyonu" olarak nitelendirdiği bu tarihi hamleyle Ankara'nın Avrupa'nın enerji haritasında mutlak bir oyun kurucu haline geleceğini yazdı. Önümüzdeki 10 yıl içinde elektrik altyapısını modernize etmek için 30 milyar dolarlık dev bir yatırım bütçesi ayıran Türkiye, Azerbaycan'da üretilen yeşil enerjiyi kendi toprakları üzerinden geçirerek Bulgaristan sınırından tüm Avrupa pazarına servis etmeyi hedefliyor.

#1
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

İsrail basını, Türkiye'nin enerji alanında attığı yeni stratejik adımları yakından takip ediyor. İsrail'in önde gelen gazetelerinden Maariv, Ankara'nın Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile birlikte hayata geçirmeyi planladığı dev enerji projesinin Avrupa'nın enerji dengelerini değiştirebileceğini yazdı. Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin son yıllarda enerji koridorları üzerindeki etkisini artırdığına dikkat çekilirken, şimdi de elektrik alanında bölgesel bir merkez olmayı hedeflediği vurgulandı.

#2
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

Maariv'in Reuters'tan aktardığı bilgilere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bakü'de düzenlenen Enerji Haftası kapsamında Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ın ortaklaşa yürüteceği "Yeşil Elektrik Koridoru" projesini duyurdu. Proje kapsamında Azerbaycan'da üretilecek elektrik Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına ulaştırılacak. Böylece Ankara, doğal gazın ardından elektrik ticaretinde de Avrupa'nın önemli enerji geçiş noktalarından biri haline gelmeyi hedefliyor.

#3
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

Bayraktar'ın açıklamalarına geniş yer veren Maariv, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın projeyi doğrudan TANAP'a benzettiğini aktardı. Bayraktar, "TANAP'ın elektrik versiyonunu oluşturacağız" ifadelerini kullanırken, yeni hattın yalnızca mevcut ülkelerle sınırlı kalmayabileceğini ve ilerleyen dönemde Orta Asya'ya kadar genişleyebileceğini belirtti.

#4
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

İsrailli gazete, bu açıklamaların Türkiye'nin enerji ağını doğudan batıya uzanan daha büyük bir bölgesel sistemin merkezine yerleştirme hedefinin işareti olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Habere göre Türkiye, önümüzdeki on yıl içerisinde elektrik iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımla birlikte Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile olan bağlantı kapasitesi artırılırken, Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan üzerinden kıta pazarına erişimin de güçlendirilmesi hedefleniyor.

#5
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

Maariv, Ankara'nın yenilenebilir enerji ve nükleer enerji üretimindeki büyümeyi desteklemek amacıyla elektrik altyapısını kapsamlı şekilde modernize etmeye hazırlandığını aktardı.

#6
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

İsrail gazetesi, Türkiye'nin öncülük ettiği projenin enerji koridorları üzerindeki rekabetin giderek arttığı bir dönemde Türkiye'nin hem doğal gaz hem de elektrik alanında kilit ülke konumunu güçlendirmeye çalıştığı değerlendirmesine yer verildi.

#7
Foto - İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

Nisan 2025'te imzalanan mutabakat anlaşmasının ardından somut adımların hızlandığını belirten Maariv, Ankara'nın yeni enerji hamlesinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik sonuçlar da doğurabileceğini vurguladı.

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