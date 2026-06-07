İsrail, Ankara’nın gizli planını konuşuyor: 30 milyar dolarlık yatırımla Avrupa’nın fişini Türkler çekecek

İsrailli gazete, bu açıklamaların Türkiye'nin enerji ağını doğudan batıya uzanan daha büyük bir bölgesel sistemin merkezine yerleştirme hedefinin işareti olarak değerlendirildiğine dikkat çekti. Habere göre Türkiye, önümüzdeki on yıl içerisinde elektrik iletim ve dağıtım altyapısını güçlendirmek için yaklaşık 30 milyar dolarlık yatırım yapacak. Bu yatırımla birlikte Türkiye'nin Azerbaycan ve Gürcistan ile olan bağlantı kapasitesi artırılırken, Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan üzerinden kıta pazarına erişimin de güçlendirilmesi hedefleniyor.