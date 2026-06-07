CHP’li İBB’den, görülmemiş zam! Tam yüzde 566 artışa gidildi

İBB iştiraklerinin 2.5 yıllık zam karnesi enflasyonu katladı; İstanbullular fahiş ücretlere mahkûm edildi. Kümülatif enflasyon artışı yüzde 119 olurken, aynı dönemde İSPARK ücretleri yüzde 566 arttı. İSKİ, İETT ve İGDAŞ'taki zamlar da birçok dönemde enflasyonu geçti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı iştirak şirketlerin son 2.5 yılda yaptığı zamlar, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon rakamlarını solladı. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, özellikle İSPARK ve İSKİ tarifelerindeki artış, enflasyon rakamlarını katladı. TÜİK'in 2024 için açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 44.38, 2025'te de yüzde 30.89 olurken; İSPARK otopark ücretlerine arka arkaya yüzde 112.1, yüzde 114.2 oranlarında zam yapıldı. Son yapılan yüzde 46.6'lık zam da eklenince 1 saatlik park bedelini 33 TL'den 220 TL'ye çıktı. Su, doğalgaz ve toplu ulaşım fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşın belini büktü. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında İBB iştiraklerinin enflasyonu katlayan zam karnesi yıllık tablolara yansıdı.