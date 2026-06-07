Kürtlerle dalga geçmek başına iş açtı! Rahmi Koç için hapis talebi
Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) İnsan Hakları ve Hukuk İşleri Başkanlığı, ünlü iş insanı Rahmi Mustafa Koç’un İzmir’deki bir hastane açılışında anlattığı fıkrada Kürt kadınlarına yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Parti vekili Av. Feyzullah Çiftçi aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, anlatılan fıkranın basit bir mizah sınırını aşarak etnik bir kökeni hedef aldığı vurgulandı. Eylemin Türk Ceza Kanunu’nun "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunu oluşturduğunu savunan HÜDA PAR yetkilileri, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını ilan etti.