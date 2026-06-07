Kürtlerle dalga geçmek başına iş açtı! Rahmi Koç için hapis talebi

HÜDA PAR hukukçuları, söz konusu ifadelerin halkın bir kesimini etnik kimliği üzerinden kategorize ederek değersizleştirdiğini ve toplumsal önyargıları körüklediğini ifade etti. Bu eylemin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216/2. maddesinde düzenlenen "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçunun tüm unsurlarını ihtiva ettiği savunularak, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesi istendi. Parti yetkilileri, sosyal medya üzerinden yaptıkları açıklamada sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını bildirdi.