Bir dönem aramız limoniydi! Türkiye ve Mısır’dan Ortadoğu’yu titreten gizli plan: İsrail hemen alarm durumuna geçti

İsrail merkezli Maariv gazetesinin ABD istihbarat kaynaklarına dayandırdığı şok iddiaya göre, Türkiye ve Mısır savunma bakanlıkları arasında askeri koordinasyon ve güvenlik görüşmelerinde olağandışı bir artış tespit edildi. Ankara ve Kahire arasındaki bu gizli ve hızlı yakınlaşma, Doğu Akdeniz'deki güç dengelerinin değişmesinden korkan İsrail, ABD ve Yunanistan cephesinde büyük bir panik ve tedirginliğe yol açtı. Mısır'ın Türk yapımı hava savunma sistemlerini satın alma aşamasında olduğu belirtilirken, bu ortaklığın ilerleyen süreçte Pakistan ve Suudi Arabistan'ın da dahil olabileceği dev bir "Arap-İslam askeri ittifakı" modeline dönüşebileceği ileri sürülüyor.