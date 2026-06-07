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Ekonomi
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Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın ve emeklinin pür dikkat kesildiği maaş zammı maratonunda, geçmiş dönemlerdeki isabetli tahminleriyle tanınan SGK Uzmanı Özgür Erdursun net rakamları açıkladı. TÜİK’in 5 aylık verilerini ve haziran ayı beklentilerini analiz eden Erdursun, 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18, memurlar için ise yüzde 14 oranında bir zam öngördüğünü duyurdu. En düşük emekli maaşının 23.620 TL seviyesine çıkabileceğini belirten ünlü uzman, meclisten yasal bir düzenleme geçmediği takdirde bu maaşların kök aylık sorunu nedeniyle 20.000 lirada sabit kalabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

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Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca memur ve emeklinin pür dikkat kesildiği maaş zammı maratonunda geri sayım başladı. Geçmiş dönemlerdeki isabetli tahminleriyle bilinen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Temmuz 2026 zammına ilişkin beklentilerini ve hesapladığı net rakamları kamuoyuyla paylaştı.

#2
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Maaşlara yapılacak net zam oranının belirlenmesi için Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileri bekleniyor. Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında mevcut durumu değerlendiren Özgür Erdursun, TÜİK’in açıkladığı 5 aylık verilere göre enflasyonun yüzde 16.60 olduğunu hatırlattı. Erdursun, şu anki mevcut tabloya göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yüzde 16.60, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 12.40 olarak netleştiğini belirtti.

#3
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Haziran ayı enflasyon tahminlerini paylaşarak 6 aylık kesinleşecek rakamlara ışık tutan Erdursun, şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz."

#4
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Bu öngörüler doğrultusunda uzman ismin Temmuz ayı zam tahminleri şöyle şekillendi: SSK ve Bağ-Kur Emeklisi: Yüzde 18 Memur ve Memur Emeklisi: Yüzde 14

#5
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Özgür Erdursun, milyonlarca kişiyi ilgilendiren en düşük emekli maaşına yönelik de çarpıcı bir tahminde ve uyarıda bulundu. Mevcut durumda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığının, formüllere göre yaklaşık 23.620 TL seviyelerine çıkmasının beklendiğini ifade eden Erdursun, yasal düzenleme vurgusu yaptı:

#6
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

"En düşük aylıklar, açıklanan enflasyon oranında otomatik olarak artmıyor. Eğer en düşük tamamlanan aylığa yasal bir düzenleme ile artış yapılmazsa, bu maaşlar 20.000 lirada kalmaya devam eder."

#7
Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Erdursun ayrıca, yapılacak olan bu zamların mevcut ekonomik şartlarda emeklilerin alım gücünü korumaya yetmeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Foto - Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

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Yorumlar

İbrahim

Memurla, emekli ve asgari ücretli nin maaşları birbirine yakın olmadığı müddetçe adalet sağlanmış olmaz.Bu durumdan Allah da kulda razı olmaz.
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