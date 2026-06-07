Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku

Haziran ayı enflasyon tahminlerini paylaşarak 6 aylık kesinleşecek rakamlara ışık tutan Erdursun, şu ifadeleri kullandı: "Mayıs ayında yüzde 1.7'lik bir enflasyon açıklandı. Haziran ayında daha da düşük, yüzde 1.3 ile yüzde 1.5 arasında bir enflasyon çıkmasını bekliyoruz. Bu ihtimaller ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 18.1 ile yüzde 18.3 arasında, yani yüzde 18 küsur olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Memur ve memur emeklerine de yüzde 13.85 gibi. Yani yüzde 14 diyebiliriz."