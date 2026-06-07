Nokta atışı tahminleriyle bilinen isim canlı yayında rakam verdi! Milyonlarca memur ve emekliye temmuz şoku
Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca çalışanın ve emeklinin pür dikkat kesildiği maaş zammı maratonunda, geçmiş dönemlerdeki isabetli tahminleriyle tanınan SGK Uzmanı Özgür Erdursun net rakamları açıkladı. TÜİK’in 5 aylık verilerini ve haziran ayı beklentilerini analiz eden Erdursun, 6 aylık enflasyon farkı doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 18, memurlar için ise yüzde 14 oranında bir zam öngördüğünü duyurdu. En düşük emekli maaşının 23.620 TL seviyesine çıkabileceğini belirten ünlü uzman, meclisten yasal bir düzenleme geçmediği takdirde bu maaşların kök aylık sorunu nedeniyle 20.000 lirada sabit kalabileceği konusunda kritik bir uyarıda bulundu.