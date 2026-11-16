Sıcak gelişme: Katil uçaklar askeri üsse indi

18'inci Hava Kanadı Komutanı Tuğgeneral John Gallemore konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu konuşlandırmanın ABD’nin Pasifik’teki hava gücü açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu uçaklar saldırganlığı caydırma, gelişen tehditlere cevap verme ve müttefiklerimiz ile ortaklarımızla birlikte Japonya’yı savunma kabiliyetlerimizi güçlendiriyor. Bu uçakların Kadena Hava Üssü’ndeki kalıcı varlığı, ABD-Japonya ittifakına olan bağlılığımızı pekiştiriyor ve dünyanın stratejik açıdan en önemli bölgelerinden birine gelişmiş muharebe kabiliyetleri getirmeye devam etmemizi sağlıyor" dedi.