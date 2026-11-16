Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

"AİLEYE BİLGİ VERİLMEYECEK DENİLDİ" Soruşturma günden güne büyüyerek devam ederken gözaltına alınan Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in de ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki noktayı açıklayan Erzen, "Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güven azaldı" dedi.