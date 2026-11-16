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Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

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Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

Gülistan Doku dosyasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve ailesinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin tutuklanmasıyla soruşturma derinleşirken, gözaltındaki polis memuru İsmail Erzen'in ifadesi dikkat çekti. Erzen, görev yaptıkları dönemde kendilerine "Aileye kesinlikle bilgi verilmeyecek" talimatının verildiğini itiraf etti.

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Foto - Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

Gülistan Doku soruşturması yıllar sonra yeniden açılırken; dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu ve birçok kişiyle birlikte tutuklanmıştı. Genç kızdan yıllardır haber alınamazken, öldürüldüğü tahmin edilen Doku'nun cansız bedenine ise halen ulaşılamadı. Ancak tanık ifadeleri, baz kayıtları, telefon incelemeleri ve diğer tüm deliller; Sonel ailesini işaret etmişti.

#2
Foto - Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

"AİLEYE BİLGİ VERİLMEYECEK DENİLDİ" Soruşturma günden güne büyüyerek devam ederken gözaltına alınan Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in de ifadesi ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Gülistan Doku soruşturmasında görev aldığı süre boyunca kendisine anormal gelen iki noktayı açıklayan Erzen, "Birinci husus, 'Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi. Aileye bu malzemeler bulunduktan bir hafta, on gün kadar sonra bilgi verildiğini biliyorum. Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güven azaldı" dedi.

#3
Foto - Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

"GÖRÜNTÜLER 1-2 GÜNE MEDYAYA DÜŞTÜ" Erzen ayrıca Gülistan'ın köprü üzerindeki söz konusu görüntülerine ulaştıklarını belirterek, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü. Bu görüntülerin ne şekilde medyaya düştüğü konusunda şubedeki arkadaşlar sorgulanmıştı. Ben de 'Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız' diyerek Ertuğrul Arslan'a tepki göstermiştim" ifadelerini kullandı.

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Foto - Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

NE OLMUŞTU? Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi kızları Gülistan Doku'dan (21) 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuş, başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilememişti. Ulaşılan yeni bilgiler doğrultusunda Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Foto - Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf

Zanlılardan, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer, Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu, güvenlik korucusu Fatih Özmen ile Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca tutuklanmış, Uğurcan A, Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen B.Y. ve Y.E. ile iş insanı O.Y, haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Öte yandan ACA bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca'nın ardından eski vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de tutuklandı.

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