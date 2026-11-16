  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Önünü tıkayacak deniliyordu... Oosterwolde için gözler Emre Belözoğlu'nda Kıbrıs Adası’ndaki mevcut gerçeklik: Bir ada, iki devlet! Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, EİT 30. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu Dünyanın en zenginleri listesinde değişim! 3 milyarder tepetaklak oldu Eleştirilerin odağında bulunuyordu! Infantino yeniden aday olmaya hazırlanıyor Kimsenin haberi yok ama herkesin gözdesi oldu: Türk Ayakkabı ihracatçılarının yeni hedefi Suudi Arabistan ASELSAN'ın önünü tıkayacaklar: İsmim açıklanmasın ama dehşete kapılmış durumdalar hemen istiyorlar Verilen talimatı açık açık söyledi! Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı itiraf Yurt odasında üretti: Saatte 790 kilometre hıza ulaştı Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Rusya, Ukrayna savaşı ve ambargolara rağmen enerji ve ham madde dışı ihracatını, bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artarak 123,5 milyar dolara yükseltti.

#1
Foto - Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Roman Çekuşov, Moskova'da düzenlenen "Rusya'da Üretildi" adlı forumda konuştu.

#2
Foto - Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Rus sanayicilerin ve tarım üreticilerinin çeşitli zorluklarla karşılaştığını belirten Çekuşov, "Enerji ve ham madde dışı ihracatımız 123,5 milyar dolara ulaştı. Bu geçen yıla göre yüzde 7 artış anlamına geliyor." dedi.

#3
Foto - Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

İhracattaki artışın sürdürülmesinin önemine işaret eden Çekuşov, gelecek yıl ulusal proje kapsamında ihracatın desteklenmesi için 80,5 milyar ruble kaynak ayrıldığını bildirdi.

#4
Foto - Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Rusya'nın enerji ve ham madde dışı ihracatı, 2025'te bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 163,6 milyar dolara ulaşmıştı.

#5
Foto - Putin savaşa rağmen ihracatı artırdı

Ülkenin söz konusu ihracatında metalürji, makine ve ekipman, kimya sanayisi ve gübre önemli yer tutarken Rus hükümeti, enerji dışı ürünlerin ihracatını artırmaya ve yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı
Gündem

Kuruluşunun. 43. yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan KKTC mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 43. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Ameliyat beklerken hava saldırısında şehit oldu!
Gündem

Ameliyat beklerken hava saldırısında şehit oldu!

Gazze'de ameliyat olmayı bekleyen Seyf Ebu Hatab, terör rejimi İsrail'in hastaneye düzenlediği hava saldırısında şehit oldu.
İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!
Siyaset

İBB davasından tutuklu Murat Ongun hakkında flaş gelişme!

İBB davasında tutuklu yargılanan Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, duruşma sonrası gece saatlerinde Silivri'den Kandıra F Tipi ..
Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!
Gündem

Dışişleri Bakanlığından Filistin mesajı!

Dışişleri Bakanlığı, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Türkiye'nin sarsılmaz desteği..
Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Şakamız yok İsrail’e gireriz’
Siyaset

Vehbi Korkutata kaleme aldı! ‘Şakamız yok İsrail’e gireriz’

zAraştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata, kaleme aldığı son yazısında İsrail siyasetindeki değişim sinyallerinden Ankara'nın COP31 zirves..
Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Yerel

Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Öte yandan Balıkçılar da bugün yine hava muhalefeti ne..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23