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Yunanistan'da kabus bitmiyor

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AA Giriş Tarihi:

Yunanistan'da kabus bitmiyor

Komşu ülke Yunanistan'da kabus devam ediyor. Ülkede yer alan İskiri Adası'nda orman yangını çıktı.

#1
Foto - Yunanistan'da kabus bitmiyor

Yunanistan'ın İskiri Adası'nda aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle orman yangını çıktığı bildirildi.

#2
Foto - Yunanistan'da kabus bitmiyor

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, İskiri Adası'nın Atsitsa bölgesindeki ormanlık alanda yerel saatle 16.00 sıralarında yangın çıktı.

#3
Foto - Yunanistan'da kabus bitmiyor

Açıklamada, yangının aşırı sıcaklar ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.

#4
Foto - Yunanistan'da kabus bitmiyor

Yangına itfaiyeciler ve gönüllü ekipler başta olmak üzere uçak, helikopter ve su tankeri gibi araçlarla müdahale edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlardan yangın bölgesinden uzaklaşmaları istendi.

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