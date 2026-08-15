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Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

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Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

Türkiye'nin envanter dışı füze ve roketatar sistemlerini tedarik edeceği yönündeki haberlerden rahatsız olan Rusya, Ankara'ya üstü kapalı bir şekilde 'vermeyin' çağrısı yaptı.

#1
Foto - Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

Rusya, Türkiye'de bulunan ABD menşeli silah ve mühimmatın Ukrayna'ya aktarılabileceğine ilişkin haberler hakkında Washington ve Ankara'dan açıklama istedi.

#2
Foto - Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD silah ve mühimmatından oluşan "önemli bir cephaneliğin" Türkiye üzerinden Ukrayna'ya transfer edilmesine yönelik olası planlara ilişkin haberleri gündeme getirdi.

#3
Foto - Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

Zaharova, söz konusu iddiaların doğru olup olmadığı konusunda ABD ve Türkiye'nin açıklama yapmasını istedi. Rus sözcü, ABD silahlarının Ukrayna'ya aktarılmasının gerçekleşmesi halinde bunun Rusya'nın hem Washington hem de Ankara ile ilişkilerine "ciddi zarar vereceği" uyarısında bulundu.

#4
Foto - Rusya'da Türkiye paniği! İlk kez ses çıkardılar: Füzeleri vermeyin

Zaharova'nın açıklamasında, söz konusu silah ve mühimmatın Türkiye'de nasıl bulunduğuna veya olası transferin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin ayrıntı verilmedi. Kaynak: Mepa News

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