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İsrailliler birbirine girdi

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İsrailliler birbirine girdi

İsrail’de ultra Ortodoks Yahudiler ile seküler/marjinal İsrailliler birbirine girdi. Şabat gününde dükkan açan sekülerlere, aşırıcı Yahudiler saldırdı.

#1
Foto - İsrailliler birbirine girdi

Harediler, Batı Kudüs'te Şabat yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle bir kafeyi protesto etti.

#2
Foto - İsrailliler birbirine girdi

Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, inançlarına göre iş yapmanın yasak olduğu cumartesi (Şabat) günü açık olduğu gerekçesiyle Batı Kudüs'teki Basimta isimli kafeye yönelik protestolarını bu hafta da sürdürdü.

#3
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İsrail polisi, 7 haftadır aynı işletmeyi protesto eden Haredilerin daha önce yaptıkları gibi kafeyi basmasını önlemek için yine bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

#4
Foto - İsrailliler birbirine girdi

Haredi protestocular, kafeye gelen müşterilere günah işlediklerini ve ölümle cezalandırılacaklarını belirten tehdit içerikli sloganlar attı.

#5
Foto - İsrailliler birbirine girdi

Öte yandan İngilizce ve İbranice "Bizim kutsal hakkımız kahve içmek" yazılı dövizler taşıyan sol eğilimli bir grup aktivist, işletme sahibine destek vermek amacıyla bölgede toplandı ve iki grup karşı karşıya geldi.

#6
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İsrail'de son dönemde başta Kudüs olmak üzere Şabat'ta açık tutulduğu gerekçesiyle kafe ve diğer işletmeler kimliği belirlenemeyen saldırganlarca kundaklanıyor.

#7
Foto - İsrailliler birbirine girdi

Basimta Kafe ise Şabat'ta işletmelerin çoğunun kapalı olduğu Batı Kudüs'te Harediler ile seküler İsrailliler arasında bir çatışma noktasına dönüştü.

#8
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#11
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#12
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#13
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#14
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#15
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#16
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#17
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

#18
Foto - İsrailliler birbirine girdi

İşte bölgeden görüntüler...

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