Pentapostagma: Erdoğan Arap ülkesine çıkarma hazırlığı yapıyor

Türk diplomat, güçlü sembolik bir açıklamayla Erdoğan'ı "Şam'a aşık" olarak nitelendirerek, Türk cumhurbaşkanının tarihi Emevi Camii'nde namaz kılmayı düşündüğünü belirtti. Gazeteye göre, bu, açık tarihsel referanslara sahip bir harekettir, çünkü bu özel namaz, Suriye iç savaşının ilk yıllarından beri Türk liderliğinin dile getirdiği bir hedef olarak gündemdeki yerini koruyor.