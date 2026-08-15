Pentapostagma: Erdoğan Arap ülkesine çıkarma hazırlığı yapıyor
Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a çok kritik bir ziyaret düzenlemeye hazırlandığını yazdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yunan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şam'a çok kritik bir ziyaret düzenlemeye hazırlandığını yazdı.
Pentapostagma yayımladığı haberde, "Yeni Osmanlı planı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026 yılında Şam'a resmi bir ziyaret hazırlıyor ve simgesel Emevi Camii'nde namaz kılmayı hedefliyor" ifadelerine yer verdi.
Ankara'nın Ortadoğu'da mutlak nüfuz kurma planı bir sonraki aşamaya geçiyor. Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ın resmi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026 yılı sonundan önce Şam'a resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor.
Türk diplomat, güçlü sembolik bir açıklamayla Erdoğan'ı "Şam'a aşık" olarak nitelendirerek, Türk cumhurbaşkanının tarihi Emevi Camii'nde namaz kılmayı düşündüğünü belirtti. Gazeteye göre, bu, açık tarihsel referanslara sahip bir harekettir, çünkü bu özel namaz, Suriye iç savaşının ilk yıllarından beri Türk liderliğinin dile getirdiği bir hedef olarak gündemdeki yerini koruyor.
Ankara ve Şam arasındaki ilişkiler, özellikle Aralık 2024'te Beşar Esad rejiminin devrilmesi ve yaşanan çalkantılı gelişmelerden sonra, kökten yeni bir döneme girdi.
Türk tarafı, Suriye topraklarındaki askeri, siyasi ve ekonomik varlığını pekiştirmek amacıyla oluşan güç boşluğunu doldurmak için acele ediyor. Ankara için en önemli önceliklerden biri, Türkiye'nin varoluşsal bir tehdit olarak gördüğü ülkenin kuzeyindeki Kürt militanları etkisiz hale getirmeyi amaçlayan güvenlik anlaşmalarının imzalanması olmaya devam ediyor.
Türkiye, askeri kontrolün yanı sıra Suriye'yi ekonomik uydu devleti haline getirmeye çalışıyor. Ankara'nın planları arasında ikili ticareti derhal artırmak ve Türk şirketlerinin büyük yeniden yapılanma projeleri üstlenmesini sağlamak yer alıyor.
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