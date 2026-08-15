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Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

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Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Sudan'da sıcak saatler yaşanıyor. Bölgeden gelen son haberlere göre, Türk İHA'sı BAE'nin desteklediği güçlere ağır bir darbe indirdi. Operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı.

#1
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki savaşta dikkat çeken bir hava angajmanı yaşandı. Clash Report tarafından paylaşılan görüntülere göre Sudan Silahlı Kuvvetleri’ne (SAF) ait Türk yapımı Bayraktar AKINCI TİHA, RSF tarafından kullanıldığı belirtilen Çin üretimi CH-95 tipi insansız hava aracını havadan havaya mühimmatla hedef alarak düşürdü.

#2
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

X'te yayın yapan savunma ve çatışma haberleri hesabı Clash Report, Sudan'daki operasyona ilişkin görüntüleri “özel” ibaresiyle paylaştı. Görüntülerde AKINCI'nın havadaki bir başka İHA'ya angaje olduğu görülürken, hedef hava aracının Çin yapımı CH-95 olduğu aktarılıyor.

#3
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Clash Report'un aktardığına göre AKINCI, CH-95'e karşı hava-hava füzesi kullandı. Böylece yüksek irtifada görev yapan bir Türk taarruz İHA'sı, yine yüksek irtifa ve uzun menzilli görevler için tasarlanmış başka bir sabit kanatlı İHA'yı havada önlemiş oldu.

#4
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Bu gelişme, İHA'ların geleceğin savaş ortamında yalnızca keşif ve kara hedeflerine yönelik taarruz platformları olmadığını; aynı zamanda hava-hava görevlerinde ve karşı İHA operasyonlarında da kullanılabileceğini gösteren dikkat çekici bir örnek olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

AKINCI tarafından vurulduğu bildirilen CH-95, Çin yapımı uzun havada kalış süreli bir insansız hava aracı. Platform; keşif, gözetleme, istihbarat toplama ve taarruz gibi görevlerde kullanılabiliyor. Bu nedenle CH-95'in kaybedilmesi, RSF açısından yalnızca tek bir hava aracının kaybı anlamına gelmiyor. İHA'nın düşürülmesi, RSF'nin hava üzerinden keşif, hedef tespiti ve taarruz kabiliyetlerinden birinin devre dışı bırakılması anlamına geliyor.

#6
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Özellikle Sudan savaşında insansız hava araçlarının cephe hattının çok gerisindeki hedeflerin tespitinde ve saldırıların yönlendirilmesinde kullanılması, bu tür platformların değerini artırıyor.

#7
Foto - Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Son gelişme, RSF'nin Çin yapımı İHA filosunun son dönemde art arda kayıplar vermesiyle de dikkat çekiyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Haziran sonundan Temmuz ortasına kadar farklı bölgelerde FH-95 ve CH-95 tipi Çin yapımı İHA'ların kaybedildiği bildirildi. Bu kayıplar, Sudan Ordusu'nun RSF'nin uzun menzilli insansız sistemlerine karşı daha etkin bir mücadele yürüttüğüne işaret ediyor. Böyle bir kayıp serisinin RSF açısından en önemli sonucu, keşif faaliyetlerinin sürekliliğinin bozulması olabilir. Daha az sayıda İHA ile daha geniş bir cepheyi takip etmek zorunda kalan RSF, istihbarat toplama ve hedef tespitinde daha fazla risk almak durumunda kalabilir.

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