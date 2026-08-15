Bölgede sıcak saatler! BAE şokta: Türk İHA'sı Çin İHA'sını düşürdü

Son gelişme, RSF'nin Çin yapımı İHA filosunun son dönemde art arda kayıplar vermesiyle de dikkat çekiyor. Açık kaynaklara yansıyan bilgilere göre Haziran sonundan Temmuz ortasına kadar farklı bölgelerde FH-95 ve CH-95 tipi Çin yapımı İHA'ların kaybedildiği bildirildi. Bu kayıplar, Sudan Ordusu'nun RSF'nin uzun menzilli insansız sistemlerine karşı daha etkin bir mücadele yürüttüğüne işaret ediyor. Böyle bir kayıp serisinin RSF açısından en önemli sonucu, keşif faaliyetlerinin sürekliliğinin bozulması olabilir. Daha az sayıda İHA ile daha geniş bir cepheyi takip etmek zorunda kalan RSF, istihbarat toplama ve hedef tespitinde daha fazla risk almak durumunda kalabilir.