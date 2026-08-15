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Ekonomi
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Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

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Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Amerikalı ünlü yat üreticisi Türkiye operasyonlarına ilişkin beklenmedik kararı kamnuoyu ile paylaştı. Şirket Türkiye'deki üretimi ani kararla durdurdu.

#1
Foto - Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Haberdenizde'de yer alan habere göre, ABD Kaliforniya merkezli Pacific Asian Enterprise’ın (PAE), İstanbul merkezli Telgeren & Partners Tersanesi’nde seri olarak inşa ettiği Nordhavn 41 ve Nordhavn 51 adlı modellerinin üretimini durdurdu.

#2
Foto - Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Şimdiye kadar 44 adet N41 ve 10 adet N51 ürettiklerini belirten PAE Başkanı Dan Streech, “Modeller kaçınılmaz olarak yeni tasarımların gölgesinde kaldıkları veya konseptleri pazar tarafından benimsemediği için cazibesini yitirir. Nordhavn 41 ve 51 tam anlamıyla ivme kazanıyordu. Zirvedeyken veda ediyorlar. Bu projelerin üretim ömrünü bu şekilde sonlandırması sinir bozucu. Gerçekçi olarak başka bir çözüm yoktu” dedi.

#3
Foto - Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Her iki teknenin de kalıplarının imha edildiği bildirildi. Şirket Türkiye'deki gidişatın pahalı olmaya başladığını öne sürerek söz konusu kararın iki şirket tarafından karşılıklı olarak alındığı bildirildi.

#4
Foto - Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Açıklamada şu ifadeler yer aldı : “Telgeren & Partners’ın fiyat taahhütleriyle perakende alıcılara sözleşmesi bağlanmış yaklaşık on tekne bulunuyordu; ancak Telgeren, bunu yapma arzusuna rağmen bu taahhütleri PAE’ye karşı yerine getirecek finansal güce sahip değildi. Başka bir alternatif kalmadığı için PAE, üretimdeki teknelerin tamamlanmasını ve tüm perakende sözleşmeleri ile fiyatlandırmaların yazıldığı gibi korunmasını sağlamak amacıyla gerekli ek sermayeyi sağladı”

#5
Foto - Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

“Hem Telgeren hem de PAE, enflasyonun yüksek seviyelerde devam etmesi bekleniyor, bu da gelecekteki yat inşasını imkansız kılan faktörlerin birleşimini oluşturuyor”

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