Amerikan devi 'bunu sinir bozucu' diyerek Türkiye kararını duyurdu: Zirvedeyken durdurduk

Açıklamada şu ifadeler yer aldı : “Telgeren & Partners’ın fiyat taahhütleriyle perakende alıcılara sözleşmesi bağlanmış yaklaşık on tekne bulunuyordu; ancak Telgeren, bunu yapma arzusuna rağmen bu taahhütleri PAE’ye karşı yerine getirecek finansal güce sahip değildi. Başka bir alternatif kalmadığı için PAE, üretimdeki teknelerin tamamlanmasını ve tüm perakende sözleşmeleri ile fiyatlandırmaların yazıldığı gibi korunmasını sağlamak amacıyla gerekli ek sermayeyi sağladı”