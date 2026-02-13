Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü
Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou, Başbakan Miçotakis’in Ankara ziyaretini "teslimiyet" olarak nitelendirerek Yunan kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konstantopoulou, Yunan Başbakanı’nın Atina’da günlerce konuşulan kritik başlıkları ve kırmızı çizgileri Başkan Erdoğan’ın huzurunda dile getiremediğini iddia ederek sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Filistin meselesi ve ikili anlaşmazlıklar konusunda Miçotakis’in sergilediği tutum, Yunan muhalefeti tarafından "siyasi bir fiyasko" olarak tanımlandı.