Dünya
6
Yeniakit Publisher
Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü

Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulou, Başbakan Miçotakis’in Ankara ziyaretini "teslimiyet" olarak nitelendirerek Yunan kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Konstantopoulou, Yunan Başbakanı’nın Atina’da günlerce konuşulan kritik başlıkları ve kırmızı çizgileri Başkan Erdoğan’ın huzurunda dile getiremediğini iddia ederek sert eleştirilerde bulundu. Özellikle Filistin meselesi ve ikili anlaşmazlıklar konusunda Miçotakis’in sergilediği tutum, Yunan muhalefeti tarafından "siyasi bir fiyasko" olarak tanımlandı.

1
#1
Foto - Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü

Başkan Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Ankara'daki görüşmesi Yunan medyasında yankı uyandırdı. Diaforetiko'ya konuşan Özgürlük Yolu Partisi lideri Zoe Konstantopoulo, Miçotakis'in Atina'nın kırmızı çizgilerini Ankara'da dile getiremediğini söyledi.

#2
Foto - Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü

Yunan Başbakan'ın mecliste aylarca konuşulan konuları Erdoğan'ın karşısında gündeme taşıyamadığını belirten Konstantopoulo, Filistin meselesine değinilmemesini de eleştirdi. ProNews, Erdoğan'ın Avrupa savunma girişimlerine ilişkin sözlerini, Türkiye'nin AB savunma programı SAFE'e katılma iradesi olarak yorumladı.

#3
Foto - Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü

Haberde, Miçotakis'in geçmişte SAFE'e karşı sert tutumuna rağmen Ankara'daki görüşmede bu konuya değinmemesi 'geri adım' olarak nitelendirildi.

#4
Foto - Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü

Action 24, "Atina Ankara'da zaman mı kazanıyor?" başlıklı analizde, olumlu diyalog havasının korunmasının beklendiğini ve Yunanistan'ın bölgedeki Türkiye gerçeğini görmezden gelemeyeceğini yazdı.

#5
Foto - Yunan muhalefeti resmen çılgına döndü: Mecliste kaplan kesilen Miçotakis, Erdoğan karşısında sessizliğe gömüldü



Yorumlar

Vay vay

Acayip korkmuştur dostum miço..

