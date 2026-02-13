Tüm dünyanın konuştuğu hamle sonrası olanlar oldu! Petrol devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi
Libya Ulusal Petrol Kurumu tarafından 17 yıl aradan sonra açılan ihalede iki blokta arama ruhsatı alan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Türkiye'nin sahip olduğu sismik ve sondaj gemileri ile arama-üretim kabiliyetini sahaya yansıttı. Libya'daki kara ve açık deniz hamlesi, Türkiye'nin uluslararası enerji denklemindeki konumunu güçlendirirken yabancı petrol şirketlerinin ortaklık ilgisini de artırdı.