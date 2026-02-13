Tüm dünyanın konuştuğu hamle sonrası olanlar oldu! Petrol devleri Türkiye’nin kapısında sıraya girdi

Akyener, Libya'nın günlük üretimini 2 milyon varil seviyesine çıkarma hedefi doğrultusunda açtığı hidrokarbon arama ihalesinde TPAO'nun iki blokta pay aldığını, uluslararası ortaklıklar kapsamında biri deniz, diğeri kara olmak üzere iki ruhsatta arama süreçlerine başlanacağını ifade etti. TPAO'nun teknik kapasitesine de dikkati çeken Akyener, şunları kaydetti: "Arama ve üretim kabiliyeti, bu alanda edindiği tecrübe ile sahip olduğu sismik ve sondaj gemileri sayesinde bu tür sahalarda faaliyet gösterebilecek konumda. Yabancı petrol şirketlerinin Türkiye ile daha fazla ilgilenmesi ve ortak faaliyetler yürütmesinin arkasında da bu unsurlar bulunuyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin uluslararası ölçekte güçlenen konumu ile petrol ve doğal gaz arama ve üretim süreçlerinde daha etkin rol üstlenebilecek kabiliyetlere sahip olmasının bir sonucu."