2023-06-14 16:48:20 YSK Adaylarına önemli uyarı! Aman bu hatayı yapmayın
Ankara Üniversitesi'nden Doç. Dr. Selen Demirtaş Zorbaz, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara ilaç uyarı yaptı. Zorbaz, bazı öğrencilerin sınav dönemlerinde dikkat artırıcı ilaçlar aldığını belirterek, bu ilaçların uzman kontrolünde alınması gerektiğini söyledi. Zorbaz, "Çünkü birbirlerinden ilaç alışverişi yaptıklarını da duyuyoruz. Hiç tahmin edemeyecekleri kötü sonuçlar olabilir" dedi.