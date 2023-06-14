YSK Adaylarına önemli uyarı! Aman bu hatayı yapmayın

Çocuklar ciddi bir stres ve baskı altında oldukları için ve bu sınava çok fazla anlam yükledikleri için ‘kazanmak zorundayım’ şeklinde, bütün değerini bu sınava atfettikleri için, en kolay yoldan daha iyi performans gösteririmin peşine düşüyorlar. Bu noktada ilaçlar onların kurtarıcısı oluyor. Çünkü çok emek harcamadan 'ilaç alayım ki başarım, performansım artsın' gibi düşünebiliyorlar. Onlar için kolay bir çözüm. Onun dışında akranlar arası özendirme tabii ki. ‘Ben aldım, çok iyi geldi, sen de al’ şeklinde akran özendirmesi var. Dikkat etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.