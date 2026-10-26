Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu
Hakkında 8 ayrı yakalama emri olan profesyonel sporcu ve eğitmen Hikmet Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi. Tuğsuz, Survivor yarışmasıyla ünlü olmuştu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hakkında 8 ayrı yakalama emri olan profesyonel sporcu ve eğitmen Hikmet Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi. Tuğsuz, Survivor yarışmasıyla ünlü olmuştu.
Survivor yarışması ile tanınan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz’un, Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Survivor yarışmasıyla tanınan Tuğsuz’un, hakkında çıkarılan 8 ayrı yakalama emri kapsamında kırmızı bültenle arandığı belirtildi.
Tuğsuz’un “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Kasten Yaralama”, “Basit Yaralama”, “İftira”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamaları kapsamında arandığı aktarıldı.
17 Haziran 2025’ten itibaren kırmızı bültenle aranan Tuğsuz, 25 Eylül 2026’da Gürcistan’da yakalandı.
Antalya’da yaklaşık 45 milyon lira değerindeki bir villanın satışıyla ilgili dosyada Tuğsuz’un da adı geçmişti.
Ayrıca 2023’te yaşanan bir olay nedeniyle darp ve kasten yaralama suçlamalarıyla hakkında işlem yapıldığı basına yansımıştı.
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