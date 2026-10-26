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Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

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Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Hakkında 8 ayrı yakalama emri olan profesyonel sporcu ve eğitmen Hikmet Tuğsuz, Gürcistan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi. Tuğsuz, Survivor yarışmasıyla ünlü olmuştu.

#1
Foto - Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Survivor yarışması ile tanınan profesyonel atlet ve spor antrenörü Hikmet Tuğsuz’un, Gürcistan’da yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildiği bildirildi. Survivor yarışmasıyla tanınan Tuğsuz’un, hakkında çıkarılan 8 ayrı yakalama emri kapsamında kırmızı bültenle arandığı belirtildi.

#2
Foto - Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Tuğsuz’un “Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak”, “Kasten Yaralama”, “Basit Yaralama”, “İftira”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Cumhurbaşkanına Hakaret” suçlamaları kapsamında arandığı aktarıldı.

#3
Foto - Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

17 Haziran 2025’ten itibaren kırmızı bültenle aranan Tuğsuz, 25 Eylül 2026’da Gürcistan’da yakalandı.

#4
Foto - Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Antalya’da yaklaşık 45 milyon lira değerindeki bir villanın satışıyla ilgili dosyada Tuğsuz’un da adı geçmişti.

#5
Foto - Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu

Ayrıca 2023’te yaşanan bir olay nedeniyle darp ve kasten yaralama suçlamalarıyla hakkında işlem yapıldığı basına yansımıştı.

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