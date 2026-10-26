Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti
Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı 2027 yılı asgari ücret tahminlerine çevrildi. Asgari Ücret Tespir Komisyonu'nun yıl sonundaki kritik maratonu öncesinde, 2027 bütçesinde vergi istisnası için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 oranında artırılarak 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılması yeni zam senaryolarını tetikledi. Bütçe artış oranı, OVP enflasyon tahminleri ve geçmiş yıllardaki veriler ışığında masaya gelen 3 farklı zam senaryosu netleşti. İşte olası net ve brüt asgari ücret rakamları...