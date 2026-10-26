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Ekonomi
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Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

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Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

Milyonlarca çalışan ve işverenin gözü kulağı 2027 yılı asgari ücret tahminlerine çevrildi. Asgari Ücret Tespir Komisyonu'nun yıl sonundaki kritik maratonu öncesinde, 2027 bütçesinde vergi istisnası için ayrılan kaynağın yüzde 33,7 oranında artırılarak 1 trilyon 460 milyar TL'ye çıkarılması yeni zam senaryolarını tetikledi. Bütçe artış oranı, OVP enflasyon tahminleri ve geçmiş yıllardaki veriler ışığında masaya gelen 3 farklı zam senaryosu netleşti. İşte olası net ve brüt asgari ücret rakamları...

#1
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

2027 yılı asgari ücret zammına ilişkin beklentiler gündemdeki yerini koruyor. Yeni yıl için belirlenecek asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, bütçede vergi istisnası kapsamında ayrılan kaynağın yüzde 33,7 artırılması dikkat çekti. Söz konusu artış, yeni asgari ücret için farklı zam senaryolarının gündeme gelmesine neden oldu.

#2
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN GÖZLER YIL SONUNDA: 2027 yılı asgari ücretine ilişkin resmi süreç henüz başlamadı. Her yıl aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için çalışmalarını yürütüyor.

#3
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

Komisyon görüşmeleri öncesinde enflasyon beklentileri, çalışanların geçim koşulları ve bütçe verileri üzerinden çeşitli hesaplamalar yapılıyor. Bu kapsamda 2027 yılı bütçesinde asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynakta öngörülen artış da zam tahminlerinde öne çıkan göstergeler arasında yer alıyor.

#4
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASI İÇİN 1 TRİLYON 460 MİLYAR TL AYRILDI: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrıldı. Geçen yıl 1 trilyon 92 milyar TL olarak belirlenen kaynağın yüzde 33,7 artırıldığı hesaplandı.

#5
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

Bütçedeki bu artış, asgari ücrette de benzer bir zam yapılabileceği yönündeki beklentileri gündeme taşıdı. Ancak vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki artış, asgari ücret zammının aynı oranda gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Nihai artış oranı, komisyonun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.

#6
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

VERGİ İSTİSNASI İÇİN AYRILAN KAYNAK NE ANLAMA GELİYOR? Asgari ücret için uygulanan gelir vergisi ve damga vergisi istisnası nedeniyle oluşan maliyetin bir bölümü bütçe üzerinden karşılanıyor.

#7
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

Bu kapsamda ayrılan kaynağın büyüklüğü, ücret seviyesindeki değişimlerden etkilenebiliyor. 2027 yılı bütçesinde söz konusu kaynak için yüzde 33,7'lik artış öngörülmesi, yeni asgari ücret zammına ilişkin tahminlerde referans olarak değerlendiriliyor. Geçmiş yıllardaki veriler ise bütçedeki kaynak artışıyla asgari ücret zammının her zaman aynı oranda gerçekleşmediğini gösteriyor.

#8
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

2025 yılı için vergi istisnası desteğinin yüzde 25 artırıldığı, asgari ücretin ise yüzde 30 yükseltildiği belirtiliyor. 2026 yılı bütçesinde kaynak artışı yüzde 28,02 olurken asgari ücret zammı yüzde 27 olarak belirlenmişti.

#9
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN ÜÇ FARKLI ZAM SENARYOSU: Bütçede öngörülen artış ve enflasyon tahminleri doğrultusunda 2027 yılı asgari ücretine yönelik üç farklı senaryo öne çıkıyor.

#10
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

1. YÜZDE 33,7 ZAM SENARYOSU: Bütçede asgari ücret vergi istisnası için ayrılan kaynaktaki yüzde 33,7'lik artışın asgari ücrete de aynı oranda yansıtılması durumunda, brüt asgari ücretin 44 bin 161,11 TL'ye, net asgari ücretin ise 37 bin 536,94 TL'ye yükselmesi hesaplanıyor.

#11
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

2. YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU: Asgari ücrette yüzde 30 artış yapılması halinde brüt ücretin yaklaşık 42 bin 939 TL, net ücretin ise 36 bin 500 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor.

#12
Foto - Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

3. YÜZDE 28,4 ZAM SENARYOSU: Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 28,4'lük enflasyon tahminine paralel bir artış yapılması durumunda ise brüt asgari ücretin yaklaşık 42 bin 410 TL'ye, net asgari ücretin de 36 bin 49 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

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