Asgari ücrette yeni maaş ne kadar olacak? 3 farklı zam senaryosu netleşti

ASGARİ ÜCRET VERGİ İSTİSNASI İÇİN 1 TRİLYON 460 MİLYAR TL AYRILDI: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklanan 2027 yılı bütçesinde, asgari ücret vergi istisnası desteği için 1 trilyon 460 milyar TL kaynak ayrıldı. Geçen yıl 1 trilyon 92 milyar TL olarak belirlenen kaynağın yüzde 33,7 artırıldığı hesaplandı.