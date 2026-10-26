Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım
AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı başkandanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı başkandanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Oktay Saral istifa kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum. Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.
Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim. Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" ifadelerini kullandı.
Şamil Tayyar ise Oktay Saral'ın istifa kararıyla ilgili olarak geçmişte Rusya ile yaşadığı ufak çaplı krizi anlattı. Tayyar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden istifa etti. 11.00 sularında istifa dilekçesini verdikten sonra uzun bir sohbetimiz oldu. Sosyal medya paylaşımında ifade ettiği gibi zerre kırgınlığı yoktu. Kendisine de anlattım.
Suriye’de Rus uçağı düşürüldüğünde iki ülke arasında gerginlik olmuştu, Putin ve Lavrov Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanıyordu. Vekil olduğum o süreçte ben de Rus yönetimine yönelik ağır paylaşımlarda bulundum. Bir süre sonra sulh çubuğu tüttürüldü, kavda geride kaldı, zirvede kardeşlik rüzgarı esti.
Fakat benim o paylaşımları Ruslar unutmamıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisinde heyetteydim, Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım. Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati “kurban” isterse “gurban” olursunuz. Sorun yok. Ama ders çıkarmak da lazım. Oktay kardeşime sevgi ve muhabbetle" dedi.
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