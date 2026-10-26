  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Survivor yarışmacısı o ülkede yakalandı! Kırmızı bültenle aranıyordu Flaş iddia ortalığı kasıp kavuracak: Emirhan'a 2 teklif yolda: Nice ve Hull City Hedefi 12’den vurdu! Iheanacho rekorları altüst etti Azerbaycan'dan şaşırtan Oktay Saral çıkışı: 'Yetmez' dediler Cildiniz yağlı mı, kuru mu, hassas mı, karma mı? Kışın cilt bakımı nasıl yapılır? İşte katlanabilir İpad'in satışa çıkacağı tarih: Fiyatı ve özellikleri belli oldu! Hem israf önleniyor hem sokaktaki dostlar faydalanıyor! 74 ilde gıda atıkları hayvan mamasına dönüştürülüyor Kuduz riskli temas sayısı 479 bini aştı: Sahipsiz hayvanlar için 319 bin 70 şikayet! Tek bir darbe bile almadan kemiğiniz kırılabilir! Stres kırığından korunmak için... Dünyanın en büyük çöplüğü ortaya çıktı! Uydu görüntülerine yansıdı!
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı başkandanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral'la ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

#1
Foto - Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Oktay Saral istifa kararıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, "Bugün, 2016 yılından bu yana büyük bir onur, şeref ve sorumlulukla yürüttüğüm Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanlığı görevimden istifamı sunmuş bulunuyorum. Makamlar gelip geçer, unvanlar el değiştirir. Asıl mesele, insanın hangi makamda oturduğu değil, hangi değerlerin arkasında durduğudur. Bizim için esas olan makamlar değil, yıllardır aynı istikamette yürüdüğümüz davamız ve Sayın Cumhurbaşkanımızla omuz omuza verdiğimiz mücadeledir.

#2
Foto - Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Bu kararım, inandığım değerlerden ve milletimize hizmet etme irademden bir adım geri atmak anlamına gelmemektedir. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, aynı inanç ve kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğim. Rabbim bizleri makamların gölgesinde güç arayanlardan değil, hakikatin ışığında dimdik duranlardan eylesin. Bedeli ne olursa olsun inandığı değerleri savunanlardan eylesin" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Şamil Tayyar ise Oktay Saral'ın istifa kararıyla ilgili olarak geçmişte Rusya ile yaşadığı ufak çaplı krizi anlattı. Tayyar yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, görevinden istifa etti. 11.00 sularında istifa dilekçesini verdikten sonra uzun bir sohbetimiz oldu. Sosyal medya paylaşımında ifade ettiği gibi zerre kırgınlığı yoktu. Kendisine de anlattım.

#4
Foto - Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Suriye’de Rus uçağı düşürüldüğünde iki ülke arasında gerginlik olmuştu, Putin ve Lavrov Türkiye’ye yönelik ağır ifadeler kullanıyordu. Vekil olduğum o süreçte ben de Rus yönetimine yönelik ağır paylaşımlarda bulundum. Bir süre sonra sulh çubuğu tüttürüldü, kavda geride kaldı, zirvede kardeşlik rüzgarı esti.

#5
Foto - Şamil Tayyar'dan flaş iddia: Rusya unutmadı, son gece heyetten çıkarıldım

Fakat benim o paylaşımları Ruslar unutmamıştı. Sonraki dönemde Cumhurbaşkanımızın Rusya gezisinde heyetteydim, Rusların tepkisi üzerine son gece heyetten çıkarıldım. Bazen uluslararası ilişkilerde ülkenin menfaati “kurban” isterse “gurban” olursunuz. Sorun yok. Ama ders çıkarmak da lazım. Oktay kardeşime sevgi ve muhabbetle" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü
Gündem

Bakan Fidan, Yemenli mevkidaşı Al-Zuba ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yemen Dışişleri Bakanı Afrah Abdulaziz Al-Zuba ile İstanbul’da görüştü.
İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam
Gündem

İsrail kudurdu! Siyonistlerden üniversitede katliam

Terör rejimi İsrail'in Gazze İslam Üniversitesi’ne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi şehit oldu.
Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi
Gündem

Uzayın karanlığından geldi! Bilim insanları bunun ne olduğunu çözemedi

James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünün onlarca yıldır en ayrıntılı biçimde incelenen bölgelerinden birinde bilim insanlarını şaşkına çeviren..
İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu
Gündem

İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerî araç kazası geçiren İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da şehit olduğunu duyurdu..
Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum
Gündem

Topkapı Sarayı'nda 5 yeni müze! Başkan Erdoğan: Herkesi bu ecdat yadigarı eserleri görmeye davet ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan: "Mil..
KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! "Yazdığım kolumun üzerine düştüm"
Gündem

KPSS’ye saatler kala genç kıza sokak ortasında dehşeti yaşattı! “Yazdığım kolumun üzerine düştüm”

Eskişehir’de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Hiranur Dereli, yolda yürüdüğü sırada hiç tanımadığı bir şahsın yumruklu saldırısına uğradı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23