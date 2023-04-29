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Yaşam
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Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

2023-04-29 17:56:49
Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ankara'dan İzmir'e seyreden S.D. (61) idaresindeki bir seyahat firmasına ait 10 HD 016 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bozüyük-İnegöl kara yolu Muratdere mevkisinde şarampole devrildi.

#2
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Kazada, aralarında sürücü S.D'nin de bulunduğu 12 kişi yaralandı.

#3
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#4
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Yana devrilen otobüs ise çekiciyle kaldırılarak olay yerinden götürüldü.

#5
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Olay yerinden kareler...

#6
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Olay yerinden kareler...

#7
Foto - Yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Olay yerinden kareler...

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