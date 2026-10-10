Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

4. YATIRIMCILARA NE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK? SPK tarafından belirlenecek fonlarda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ara ödeme üst sınırı 1 milyon lira olacak. Ödeme tutarı ve koşulları, düzenlemede belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek. 5. YATIRIMCILARIN ALACAKLARI NASIL HESAPLANACAK? Yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanmasında TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimleri dikkate alınacak. Böylece yatırımcıların alacaklarının belirlenmesinde fiyat değişimlerini esas alan bir hesaplama yöntemi uygulanması hedefleniyor.