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Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

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Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

Tasfiye sürecine giren bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Düzenleme kapsamında yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılması ve fon varlıklarının geri kazanılması gibi önemli adımların atılması öngörülüyor.

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan “Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Teklif, yatırımcılara yapılabilecek ara ödemelerden fon varlıklarının geri kazanılmasına kadar birçok düzenleme içeriyor. Teklifin amacı, "tasfiyesine karar verilen ve işlemleri henüz tamamlanmamış belirli yatırım fonlarında varlıkların geri kazanılması, yatırımcı alacaklarının hesaplanması ve ödemelerin belirli kurallara bağlanması" olarak açıklandı. Düzenleme, sadece SPK tarafından 17 Eylül 2026'da tasfiyesine karar verilen ve tasfiyesi tamamlanmamış fonları içeriyor, bütün yatırım fonları için geçerli genel ve sürekli bir tasfiye rejimi oluşturmuyor.

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Foto - Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

Teklifte öne çıkan düzenlemeler 10 maddede şöyle sıralanıyor: 1. KANUN TEKLİFİ HANGİ YATIRIM FONLARINI KAPSIYOR? Teklif, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 17 Eylül 2026'da tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tasfiye işlemleri tamamlanmamış fonları kapsıyor. 2. FONLARIN TASFİYE SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK? Tasfiye işlemleri, SPK gözetiminde gerçekleştirilecek. Fonların varlıklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler, teklif kapsamında belirlenen esaslara göre yürütülecek. 3. FON VARLIKLARI NASIL SATILABİLECEK? Fon varlıklarının satışında farklı yöntemlerden yararlanılabilecek. Böylece varlıkların koşullara uygun biçimde nakde çevrilmesi ve yatırımcıların alacaklarının karşılanması amaçlanıyor.

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Foto - Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

4. YATIRIMCILARA NE KADAR ARA ÖDEME YAPILACAK? SPK tarafından belirlenecek fonlarda, net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutara kadar ara ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ara ödeme üst sınırı 1 milyon lira olacak. Ödeme tutarı ve koşulları, düzenlemede belirlenen esaslar çerçevesinde değerlendirilecek. 5. YATIRIMCILARIN ALACAKLARI NASIL HESAPLANACAK? Yatırımcıların net yatırım tutarlarının hesaplanmasında TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimleri dikkate alınacak. Böylece yatırımcıların alacaklarının belirlenmesinde fiyat değişimlerini esas alan bir hesaplama yöntemi uygulanması hedefleniyor.

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Foto - Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

6. FONLARDA YETERLİ NAKİT BULUNMAZSA NE OLACAK? Fonun mevcut nakdinin ödemeleri karşılamaya yetmemesi durumunda, yatırımcılara yapılacak ödemelerde öncelik belirlenebilecek. Ödeme süreci, fonun mali durumu ve düzenlemede öngörülen esaslar doğrultusunda yürütülecek. 7. FONLARDAN HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE ÇIKARILAN VARLIKLAR GERİ ALINABİLECEK Mİ? Evet. Fon varlıklarından hukuka aykırı biçimde çıkarılan veya aktarılan değerlerin geri kazanılması için gerekli işlemler yapılabilecek. Amaç, yatırımcıların alacaklarının karşılanmasına katkı sağlayacak varlıkları yeniden fon bünyesine kazandırmak. 8. FON ZARARINDAN SORUMLU OLANLARDAN TAHSİLAT YAPILABİLECEK Mİ? Fonun veya portföy yönetim şirketinin yükümlülüklerini karşılayamaması durumunda, sorumluluğu bulunan kişilerden tahsilat yapılmasına yönelik hükümler uygulanabilecek. Böylece zararın karşılanması için sorumlulara başvurulmasının önü açılacak.

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Foto - Detaylar belli oldu! Fon kanunda merak edilen 10 soru 10 cevap

9. EL KONULAN VEYA MÜSADERE EDİLEN VARLIKLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK? Fonlarla bağlantılı olarak el konulan veya müsadere edilen varlıkların geri kazanım sürecine dahil edilmesi öngörülüyor. Her fon için ayrı geri kazanım hesabı oluşturulabilecek; tahsil edilen tutarların yatırımcılara ulaştırılmasında Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) rol üstlenecek. 10. PİYASA SUÇLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENEN YATIRIMCILAR ÖDEME ALABİLECEK Mİ? SPK tarafından piyasa dolandırıcılığı, içeriden öğrenenlerin ticareti veya piyasa manipülasyonu gibi fiillerle bağlantılı olduğu belirlenen kişi ve kuruluşlar, düzenlemede öngörülen kapsamda ödemelerden yararlanamayacak. Ayrıca ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımı yapılması da öngörülüyor.

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