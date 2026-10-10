İHL kökenli yazılımcının büyük başarısı: Gazali, TEKNOFEST’te çifte ödül kazandı

‘BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ TARİFSİZ BİR HİS’: Yaklaşık 7 aylık çalışmayla sistemi kullanılabilir bir yapıya kavuşturduklarını belirten Kepenç, “Takım olarak tek kişiyim, danışman hocam var. Danışman hocamın bu konu üzerinde bir uluslararası makalesi bulunmaktadır. Kendisi ‘Bu sadece makale üzerinde durmasın, biz bir de bunu projeye çevirelim’ dedi. Bu şekilde başladık. Şubat ayından beri başladık, yaklaşık 7 ay oldu. 7 ay içerisinde biz bunu çalışılabilir bir sisteme dönüştürdük. Devam etmeyi düşünüyoruz, ileride bu projeyi de yayınlayabiliriz. Aslında hiç beklemiyordum, çok güzel bir duygu. Sadece 32 takım değil aslında buna en baştan beri başvuran binlerce insan var. Hatta bize sayı olarak 17 bin civarında başvuru alındığı söylendi. Yani bu kadar sayı üzerinden birinci alabilmek çok gurur verici bir his. Bir de bu gurur verici başarının Mardin’den gerçekleşmesi ve en önemlisi kızlara kendi memleketlerinde inandıkları takdirde büyük başarılar elde edebileceklerini gösterebilmek benim için ödüllerin en büyüğü oldu. TEKNOFEST, ortaokuldan yetişkinlere kadar herkesin hayallerine ulaşmasını sağlayan muazzam bir ekosistem. Emek veren hiçbir gencin çabası boşa gitmiyor. Çok güzel eğitimler veriliyor, iş imkanları sağlanıyor. O yüzden bence TEKNOFEST’e kesinlikle insanların katılması lazım. Yaş fark etmeksizin birçok yarışma alanı gördüm. Sadece biz gençler değil, 30-40 yaşlarındaki insanlar bile başvurabiliyor. O yüzden TEKNOFEST bence çok heyecan verici, çok gururlandırıcı bir alan” diye konuştu.