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Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

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Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Türkiye'nin bazı illerindeki enerji ve altyapı projeleri için acele kamulaştırma kararı alındı. Alınan karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

#1
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

#2
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 400/154 kilovolt Rumeli Transformatör Merkezi Sahası Projesi, 400/154 kilovolt Sarıhöyük Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi ve 400/154 kilovolt Gordion Havza Transformatör Merkezi Sahası Projesi kapsamında ilgili haritalarda gösterilen sahalara isabet eden taşınmazların Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#3
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

TEİAŞ'a ait 400 kilovolt Konya Kuzey-İGA GES Enerji İletim Hattı Projesi, 154 kilovolt Diyarbakır 3-Diyarbakır 4 Enerji İletim Hattının 38-40 numaralı direkler arası deplasesi projesi, 400 kilovolt Seydişehir-Afyon 2 Yenileme Enerji İletim Hattı Projesi, 400 kilovolt Gölbaşı-Kayseri Kapasitör Kuzey Enerji İletim Hattı Kısmi Yenileme Projesi ve 154 kilovolt (PS-4-Bismil-2) Brş. N.-Midyat Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak kurulmak suretiyle genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#4
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Denizli, Diyarbakır, Edirne, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon'da ilgili enerji nakil hatlarının yapımı için güzergahlara isabet eden taşınmazlarda elektrik dağıtım tesislerinin mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahalarının ise irtifak kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

#5
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Ayrıca Adıyaman, İzmir, Manisa, Malatya ve Mersin'de yapılacak boru hattı projelerinin inşası kapsamında, proje güzergahlarına isabet eden taşınmazlar ile projeler kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildi.

#6
Foto - Petrol ve doğalgaz için arazilere el konulacak: Acele olarak karar alındı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Akdeniz Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında, petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla ilgili ruhsat alanlarında lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesislerinin yapımı için ihtiyaç duyulan taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle TPAO tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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