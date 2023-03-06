  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
7
Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

2023-03-06 18:35:16
Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Düzce’de yola düşen boş çuval zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

#1
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Kaza, D-100 karayolu Çoban Dalçık mevkiinde meydana geldi.

#2
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Edinilen bilgilere göre, Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir eden kamyondan yola boş çuval düştü.

#3
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Çuvalın düştüğünü fark eden Ömer I. idaresindeki 81 ABA 652 plakalı Fiat marka otomobil, Yılmaz K. idaresindeki 34 EA 183 plakalı BMW marka otomobille çarpıştı.

#4
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Bu esnada aynı güzergahta ilerlemekte olan İbrahim A. idaresindeki 25 SF 753 plakalı Toyota marka otomobil ile Yusuf Kerem Y. idaresindeki 54 UG 634 plakalı Audi marka otomobil de kazaya karıştı.

#5
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında Ömer I. yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

#6
Foto - Yola düşen çuval zincirleme kazaya sebep oldu

Kaza sebebi ile tek şeride düşen yol ise, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Altın Uzmanı Hatice Kolçak o rakama işaret etti ve o tarihler için uyardı! 7-8 Mart…
Ekonomi

Altın Uzmanı Hatice Kolçak o rakama işaret etti ve o tarihler için uyardı! 7-8 Mart…

Hem içerde hem dışarda karışık bir haftanın içerisine girildiğini söyleyen Altın Uzmanı Hatice Kolçak Youtube kanalında önemli uyarılarda bu..
Eski istihbaratçı açıkladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a...
Medya

Eski istihbaratçı açıkladı! Karamollaoğlu, Erdoğan'a...

Eski istihbaratçı Bülent Orakoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun Başkan Tayyip Erdoğan’a verdiği enteresan seçim tüyosunu kö..
Meral Akşener 'kumar masası'nda
Gündem

Meral Akşener 'kumar masası'nda

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" diyerek kalktığı 6'lı masadaki toplantıya katı..
Ekmek fiyatı 2,75 TL’ye düştü
Ekonomi

Ekmek fiyatı 2,75 TL’ye düştü

Çankırı’da fırıncılar arasında yaşanan rekabet sebebiyle bazı bakkal ve fırınlarda ekmeğe indirim yapılarak, 200 gramı 2,75 TL’ye satılmaya ..
CHP'li gazeteciden ezber bozan çıkış! Hepiniz ikiyüzlüsünüz
Medya

CHP'li gazeteciden ezber bozan çıkış! Hepiniz ikiyüzlüsünüz

CHP'ye yakın gazeteci Sevilay Yılman, altılı masanın dağılmasıyla ilgili ezber bozan bir yazıya imza attı.

KK aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan belli oldu
Siyaset

KK aday olursa genel başkanlıktan ayrılacak mı? Plan belli oldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ayrılmasının ardından 6'lı Masa dağıldı. 5..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23